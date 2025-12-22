Secuestran en un auto "cocaína rosa" y éxtasis: dos aprehendidos

En medio de un operativo que sería de rutina, en la avenida Colón y Catamarca la Policía Local halló drogas que no se secuestran de manera frecuente y aprehendió a dos sospechosos.

El procedimiento tuvo lugar sobre las 23.30. Fue cuando se descubrió que Martín Moyano, de 48 años, sentado en el asiento del acompañante de un vehículo Nissan, tenía en su poder seis envoltorios y una bolsa con una sustancia blanca, que luego que estableció que era cocaína (59,5 gramos en total).

De la requisa del auto, en presencia de testigos, se incautaron otras 19 bolsitas de cocaína, 28 bolsitas de tusi (conocida como cocaína rosa) y 52 pastillas de éxtasis.

También secuestraron 5.773.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares cuyo contenido será analizado por los investigadores.

Así como Moyano fue aprehendido el conductor del auto, Santiago Garcia Mancere (22). Ambos fueron conducidos a la comisaría Quinta, por razones de jurisdicción.

Tusi -derivación fonética del inglés de la sustancia conocida como 2CB- es un peligroso alucinógeno en polvo, teñido de rosa, que fusiona la cocaína con ketamina y éxtasis, entre otros productos.