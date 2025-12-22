Uno por línea, los tres primeros refuerzos que ya “abrochó” Villa Mitre para el Federal A 2026

En Villa Mitre no existe el “traer por traer” y los tres primeros refuerzos vienen con rodaje y una vasta experiencia en distintas categorías del fútbol argentino. Es el primer paso para el armado del plantel que participará en la edición 2026 del Federal A.

Uno de ellos es el lateral por derecha Hugo Ezequiel Silva (foto principal), quilmeño de 33 años con dos partidos en la Primera de Racing (ambos por Copa Argentina, entre 2011 y 2014). En la máxima divisional también jugó en Defensa y Justicia (42 cotejos y un gol) y Godoy Cruz de Mendoza (9 y 1). Después pasó por Atlanta (49 presencias), Mitre de Santiago del Estero (12), Royal Pari de Bolivia (24) y Estudiantes de Caseros (40) en las últimas dos temporadas.

Además, con el Halcón de Varela disputó 5 partidos en la Copa Sudamericana y, sin dudas, hasta el momento en la incorporación de más nivel y jerarquía que sumó el tricolor.

En el medio llegó el volante central Alex Battigelli, 28 años nacido en Olavarría. Cuenta con un amplio recorrido en el ascenso: UAI Urquiza (donde más participación tuvo, con 102 encuentros y 2 goles), Deportivo Armenio, San Miguel y Central Norte de Salta (en el pasado torneo de la Primera Nacional). En total, registra 183 partidos y 2 tantos.

Arriba, el 9 es Rubén Darío Tarasco (foto), sunchalense de 30 años con una trayectoria importante: Unión de Sunchales, 9 de Julio de Rafaela, San Jorge, Independiente de Paraguay, Ferro de Caballito, 12 de Octubre de Paraguay, Gimnasia CDU, Sportivo Peñarol de Chimbas, Racing de Olavarría, San Martín de Formosa, Gualberto Villarruel de Bolivia y otra vez Racing de Olavarría. Sus números hasta hoy: 188 cotejos y 47 conquistas.

A su vez, el DT Diego Cochas (foto con el presidente Juan La Rocca), pidió que se queden Valentín Jouglard, Enzo González, Julián Monteverde. Pablo Mujica y Tomás Manganaro.

Cochas estará acompañado por David García Lorenzo (Ayudante de campo) y Gustavo D`Ambrocio (PF).