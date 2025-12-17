Víctor Manchafico: "Quería retirarme en Villa Mitre, pero entiendo que es fútbol"

"Suena raro pero ya soy exjugador de Villa Mitre, fueron casi 8 años".

Víctor Manchafico dejó la entidad bahiense luego de su arribo a mediados de 2018 y ya disfruta de sus vacaciones en Neuquén, a la espera de definir su futuro. Una situación atípica para él en el último tiempo.

"Unos días antes de venirme a Neuquén de vacaciones hablé con Fede (Mancinelli) y Juan (Larocca) y les comuniqué que quería venirme sabiendo la idea que tenían ellos, ya había técnico nuevo (NdR: Diego Cochas). Me dijeron que era una decisión que tenía que tomar el técnico y les dije que cuando la sepan me comuniquen. Obviamente que la llegada de un técnico nuevo cambiaba todos los planes, me imaginaba que él iba a elegir algunos jugadores. Me llamaron y me dijeron que el técnico no quería contar conmigo, así que me liberaron", reconoció el defensor neuquino en El Diario Deportivo.

"La primera sensación fue rara, porque me idea era continuar en el club. Yo ya había hablado con los dirigentes cuando terminó el torneo, de que quería jugar un año más y retirarme en Villa Mitre. Me quedé con la sensación de que iba a ser así, pero entiendo que es fútbol, entiendo todo. Triste porque no puedo terminarlo de la manera que quería, pero a la vez entendiendo todo. Ahora, viendo cuál es la mejor opción", reconoció quien fuera el capitán en las últimas temporadas.

Esta situación deportiva y laboral, lógicamente, también afecta sus planes personales.

"Fui papá hace poco, mi novia es de Bahía Blanca, tenía toda mi vida armada ahí. De hecho yo termino de jugar y me voy a ir a vivir a Bahía. Por ese lado, lo extrafutbolístico pesa mucho y es complicado, gracias a Dios tengo el apoyo de ella que me va acompañar a donde me toque jugar", contó Mancha.

-¿Qué fuiste sintiendo con el correr de los días?

-Primero triste porque quería otro final, pero después pensando en todo lo que viví, si bien no logramos el objetivo, porque el objetivo era ascender y estuvimos tres veces en la puerta y no lo pudimos lograr, me voy con sensaciones muy lindas. Pasé momentos muy lindos, formé mi familia allá, soy amigo con muchos de los chicos, también hice amigos por fuera del fútbol. Fueron 8 años muy lindos, de los mejores de mi carrera.

-¿Creés que tu salida viene un poco de la mano de la salida de Mungo?

-No me puse a pensar mucho de cómo viene o no viene, sólo escuché. Me dijeron que la decisión la había tomado el técnico y entendí todo, esto es fútbol, cuando se va un técnico que estuvo mucho tiempo en el club necesitan hacer un recambio, que está bien. No indagué mucho de quién era la decisión, me voy tranquilo de que di todo lo mejor de mi todos los años. Esa es la tranquilidad con la que me voy.

-¿Cómo tomaste el paso de Carlos a Olimpo?

-Más o menos venía sabiendo todo el tema, porque tengo relación con Carlos y lo hablamos. Son decisiones, muy personales. En fin es trabajo.

-Jugaste tres finales por el ascenso en Villa Mitre, ¿qué te queda de eso?

"Una tranquilo, que fue fútbol. Que fue una final linda, fue por penales y estuvimos muy cerquita. Las otras dos tristeza, porque no nos dejaron competir. Estuvimos tres veces en la puerta y dos no nos dejaron jugar y una tranquilo, pero trsite porque estuvimos tan cerca de lograr el objetivo y no lo pudimos lograr.

Ya lejos de Villa Mitre, Víctor comienza a diagramar su futuro, que tarde o temprano estará cerca de Bahía.

"El año que viene cumplo 40 y la idea es seguir. Seguramente va a ser el último", admitió.

"La decisión es ir a un club de disfrutar el último año si es que lo es, porque el último año no lo disfruté mucho. Fue difícil, no lo disfruté mucho. No estuvimos a la altura, soy autocrítico y me pesaba mucho eso", agregó.

Además, señaló cómo vivió la última temporada en la Villa, en la que el club estuvo lejos del objetivo.

"No lográbamos ser un grupo bueno dentro del vestuario, que es lo que te lleva a los resultados, veía que no lo podíamos lograr, los resultados que no nos acompañaban, la gente que estaba un poco impaciente, con razón. Todo eso te va desgastando y no te va haciendo pasar un lindo día a día", contó.

"Sabía que me estaba yendo de uno de los clubs más lindos, no sólo en el fútbol. Está a la vista todo lo que es Villa Mitre. Fue reconocido en estos 8 años, a través de los resultados, mucho más. Verlo crecer desde adentro y ser parte era una sensación muy lindo, yo cada vez que terminaba el año se los decía a los dirigentes, si no era una categoría más arriba no me iba a ir", recordó.

"Año tras año fui cargando con una presión linda, de tener que competir, de estar a la altura, de cumplir el objetivo. Por eso te decía que este último año no la pasé bien porque lo tomé como un desafío, el anhelo más grande que tenía era ascender con Villa Mitre y no lo pudimos conseguir. Al pasar los años vas cargando un poquito más y sentís la responsabilidad de no haberlo conseguido", remarcó.

Volviendo a su futuro, prefirió ser cauto.

"No tengo pensado que voy a hacer después del fútbol, pero la verdad que me encantaría (volver a estar ligado a Villa Mitre). Pero no sé qué voy a hacer después de jugar", dijo.

"No te voy a mentir, hoy te digo que no me veo cerca del fútbol después de todo esto. Después capaz que pasa dos años de retirado y vuelvo, pero no lo tengo decidido", agregó.

Por primera vez en los últimos años, Manchafico deberá tomar nuevos rumbos.

"Tratar de disfrutar el último año, es una decisión complicada. Tenía toda mi vida armada en Bahía Blanca, ella trabaja allá y está con el nene. Irme de Villa Mitre implica que ella tenga que renunciar al trabajo, hacer una vida nueva, yo no me voy a separar de mi familia, no está en mi cabeza. Si es afuera de Villa Mitre, me voy con ellos. Priorizar eso, que yo y ellos estén cómodos y tratar de disfrutarlo de la mejor manera", avisó.

"Siempre estaba en la cabeza venir a jugar un año cerca de mi familia, pero cuando centava cabeza sentía que no me podía ir de Villa Mitre, porque cómo estábamos compitiendo y con las ganas que tenía de lograr el objetivo. Hay un acercamiento de parte del club (Cipolletti), lo estamos hablando, todavía la decisión no la tomé, estoy pensando qué hacer", admitió.

Mirá la nota completa: