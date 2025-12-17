Vóleibol: Liniers, que hoy va por todo, y Bahiense se adelantaron en las definiciones de Primera

Liniers, en varones, y Bahiense del Norte, en mujeres, no dejaron dudas en la primera final del torneo Oficial de Primera División, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol, y entre hoy y mañana, respectivamente, podrán coronarse y defender el cetro que ambos conjuntos cuentan en cada rama.

El que primero podrá hacerlo es el Chivo, que el domingo en la primera final masculina superó a Tiro Federal por 3-0, con marcadores de 26-24, 25-12 y 25-15 y quedó a un triunfo de sumar su novena corona en fila.

Esta noche, desde las 21.30, albinegros y aurivioletas disputarán en la avenida Alem el segundo encuentro de la serie decisiva al mejor de tres cotejos. En caso de una victoria Turca, el encuentro definitorio se disputará el próximo sábado.

El tercer puesto quedó en manos de Olimpo, que venció por 3-2 a Liniers "B".

En mujeres, las tricolores se impusieron en el primer encuentro de la serie decisiva ante las albinegras por 3-0, con parciales de 25-17, 25-20 y 25-21.

Mañana, en calle Salta y a partir de las 21, las locales buscarán quedarse con su cuarta corona en fila. En caso de una victoria Chiva, el encuentro decisivo se disputará el próximo sábado.

El tercer puesto quedó en manos de Olimpo, que venció a Tiro Federal por 3-1.

CAMPEONES Y FINALISTAS EN MENORES.

**Sub 14 femenino.

Olimpo venció en la primera final a Tiro Federal por 2-0 y el sábado disputarán el segundo encuentro. El tercer puesto lo disputarán, el viernes, Liniers y Bahiense del Norte.

**Sub 16 femenino.

Olimpo y Bahiense del Norte eliminaron en semifinales a Liniers y Tiro Federal respectivamente y el viernes comenzarán la serie final.

**Sub 16 masculino.

Liniers se consagró campeón, al derrotar en la serie decisiva a Tiro Federal por 2-0 y 2-1, respectivamente. El tercer puesto quedó en manos de Olimpo, al vencer a Fortín Club de Pedro Luro por 2-1.

**Sub 18 femenino.

Liniers venció en semifinales a Escuela Puntaltense Voley y espera en la final por el vencedor de Olimpo y Tiro Federal.

**Sub 18 masculino.

Olimpo se consagró campeón, al derrotar en la serie decisiva a Liniers por 1-2, 2-0 y 2-0, respectivamente. El tercer puesto quedó en manos de Tiro Federal por no presentación de Automoto de Tornquist.

**Sub 22 masculino.

Liniers "A" superó en la primera final a Olimpo por 2-0 y el viernes jugarán el segundo encuentro. El tercer puesto quedó en manos de Liniers "B" al superar a Tiro Federal por equipo incompleto.