El intendente de Pringles pidió para su distrito al policía separado en Suárez

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, se metió en la polémica por el supuesto pedido de desplazamiento de un policía de Coronel Suárez, tras realizar un control de alcoholemia a la salida de una jineteada, y pidió al uniformado para su distrito.

Se trata del oficial Martín César Guevara, responsable de la comisaría de Pueblo San José, quien fuera separado preventivamente días atrás, tras el reclamo del intendente suarense, Ricardo Moccero.

En la mañana de hoy, Matzkin le envió formalmente una solicitud en ese sentido al titular de la Superintendencia de Seguridad Interior Sur, comisario general Gonzalo Bezos, para incorporar a la comisaría de su ciudad al oficial Guevara, quien prestara servicios en el distrito suarense hasta que se desató el escándalo.

Dijo Matzkin que el planteo obedece a "la escasez de efectivos con la que contamos en el distrito en la actualidad".

La polémica en Suárez se originó a partir de las declaraciones públicas de Moccero, cuando tildó de "ridícula" la decisión del policía Guevara y avaló el enojo de varios vecinos y concurrentes al espectáculo, que habían protestado por la decisión de llevar a cabo el control de alcoholemia.

"Comparto la reacción de la gente irritada. Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da positivo", declaró el jefe comunal de Suárez.

En ese sentido, y luego de un encuentro con instituciones y vecinos de Santa María, confirmó que le pidió a la Provincia la remoción del teniente Martín Guevara, responsable de la seccional de Pueblo San José.

“La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante -reconoció-. Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana”.

Por el caso ya tomó intervención el fiscal Eduardo Quirós, quien recibió una denuncia que alude a un presunto abuso de autoridad de Moccero, quien ya presentó al penalista bahiense Valentín Fernández como defensor (con información de agencia Coronel Pringles).

Sigue en Suárez

Más allá del reclamo del intendente de Pringles, fuentes policiales confirmaron que el teniente Guevara "sigue en funciones" como jefe de la comisaría Tercera en Pueblo San José.

"Está en funciones, nunca se lo removió más allá del pedido que pudo haber hecho Moccero", explicó un vocero.

La misma fuente aclaró que, antes del de Pringles, hubo otro intendente de la zona que había solicitado el traspaso del oficial.

"El primero en pedirlo fue (Sergio) Bordoni, el lunes a las 18. Bordoni todavía está en funciones y es intendente hasta el 31 de diciembre (pasará a formar parte del directorio del Banco Provincia). Tanto a Bordoni como a Matzkin se les explicó que (Guevara) sigue en funciones en Suárez", remarcó.