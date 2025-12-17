Argentina cerrará 2025 con un récord histórico de juicios de ART

La Argentina cerrará el 2025 con un derrumbe del 80 % en muertes en el trabajo y una caída del 55 % en accidentes laborales, mientras la cantidad de juicios por estos factores se dispara a un récord histórico de 132.000 causas abiertas en el año, apalancados por el incumplimiento de la ley 27.348 por parte del propio Poder Judicial.

Así lo señaló Gonzalo Dabini, abogado experto en litigiosidad laboral, tras comparar que la Argentina tiene un índice de litigiosidad que es 15 veces superior a la de España y 21 veces superior a la de Chile, lo que genera que las pequeñas y medianas empresas se repriman de contratar más trabajadores por la “enorme incertidumbre” que les genera el tratamiento judicial que tienen los juicios laborales por riesgos del trabajo.

“Nunca en la historia hubo tantos juicios ingresados a la justicia por riesgos de trabajo. Y es una paradoja porque la cantidad de accidentes y muertes se ha derrumbado”, dijo Dabini en declaraciones a la señal de noticias DNEWS, tras señalar que el problema está en que el Poder Judicial no cumple con la ley 27.348 de Riesgos del Trabajo que el Congreso sancionó y el

Poder Ejecutivo promulgó en febrero de 2017, y a la cual adhirieron 18 provincias.

Esa ley determinaba que ante cada demanda debía actuar una comisión médica jurisdiccional para determinar en forma profesional la enfermedad o contingencia de cada trabajador y concluir así sobre su incapacidad, lo que concluiría en las correspondientes prestaciones dinerarias que debían ser afrontadas por las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).

“Esas comisiones o cuerpos médicos forenses debían estar conformados por médicos especialistas llamados por concurso que cobrarían honorarios de acuerdo con su real actividad en el pleito. Pero esto no se cumple y todavía actúan peritos que van a resultados del pleito. Es decir: a mayor incapacidad que se le da al trabajador, más millonaria es la sentencia y más porcentaje cobra ese perito”, comentó Dabini.

En ese sentido, el experto señaló que la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo promulgada en 2017 comenzó a aplicarse, pero en forma parcial, dado que los Poderes Judiciales tanto nacional como de las provincias no cumplen con el artículo 1, que ordenaba y daba transparencia al sistema convocando a cuerpos médicos forenses para determinar la gravedad de los accidentes laborales.

Dabini explicó que cada juicio que se paga por sentencia de accidente laboral está en torno a los 27 millones de pesos en promedio en la Argentina. Por ello, si las 131.796 demandas ingresadas este año tuvieran sentencia, los peritos estarían cobrando comisiones multimillonarias sobre un total de 3,5 billones de pesos, equivalente a unos 2.500 millones de dólares.

El trabajador no se lleva una gran parte del dinero que dicta la sentencia. Se deben descontar los honorarios de los abogados del trabajador y de la empresa, el porcentaje que se quedan los peritos; y la tasa de justicia”, comentó Dabini y precisó que el stock de juicios por ART alcanza los 300.000. (NA)