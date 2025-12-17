Jornada ventosa y muy calurosa: rige una alerta amarilla en Bahía y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente hasta el mediodía de este miércoles una alerta amarilla por fuertes vientos que afecta a Bahía Blanca y a distintos distritos de la región.

Además de nuestra ciudad, el fenómeno alcanzará a Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Villarino, Monte Hermoso y zonas aledañas.

Según el informe oficial, se esperan vientos del sector norte y noroeste con velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda extremar las medidas de prevención para evitar accidentes y situaciones de riesgo.

Recomendaciones

• Evitar salir de no ser necesario.

• Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

• Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

• No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

• Circular con precaución si se conduce un vehículo.

En tanto, el servicio meteorológico Satelmet anticipa para este miércoles una jornada calurosa en Bahía Blanca, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que podría alcanzar los 35.

Durante la mañana se prevé tiempo ventoso, con aumento de nubosidad. El viento soplará con intensidad regular y ráfagas fuertes del noroeste y norte, con buena visibilidad.

Por la tarde, el ambiente será caluroso e inestable, con probabilidad de chaparrones y viento regular del sector noroeste. El índice de radiación ultravioleta será alto y la visibilidad continuará siendo buena.

Hacia la noche, se espera un descenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado. Para la medianoche del jueves se estima una temperatura cercana a los 18 grados.