Bahiense del Norte: con duras críticas a la política, los familiares de las víctimas pidieron justicia

Al cumplirse al cumplirse este martes dos años de la tragedia que dejó 13 personas fallecidas, familiares de las víctimas se movilizaron en inmediaciones de la sede judicial bonaerense de Bahía Blanca (Estomba 34) y volvieron a reclamar por "justicia y esclarecimiento de los hechos".

Uno de los abogados que representa legalmente a familiares de las víctimas, y que perdió a su esposa (Juliana) en el temporal de vientos huracanados ocurrido en el club Bahiense del Norte, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó la utilización política del caso en el ámbito del Concejo Deliberante, al tiempo que destacó el avance de la causa judicial y el trabajo desarrollado por la Fiscalía durante el último año.

“El escenario judicial cambió de manera sustancial”, afirmó el doctor Sebastián Mazza.

"Mientras que a esta altura del año pasado existía una sola persona imputada, actualmente son tres los imputados, lo que es el resultado de una investigación intensa y de una producción de pruebas significativa. Ha sido un trabajo enorme, desgastante para las partes, pero que va en el camino de lo justo”, resaltó el profesional.

En otro orden, el letrado fue duramente crítico con las expresiones vertidas en en la fecha de hoy en el Concejo Deliberante bahiense, a las que calificó de “lamentables”.

“Utilizar este tema para meterlo en la agenda política es triste”, aseguró, a la vez que rechazó de plano la idea de que la tragedia se haya producido por la ausencia de normas para los clubes.

“No es cierto que no existan normas. El Estado moderno se rige por normas y el problema aquí no fue la falta de regulación, sino el incumplimiento”, enfatizó.

En ese sentido, Mazza advirtió que se estaría intentando justificar lo ocurrido bajo un argumento falso, cuando en realidad “lo que no se quiere es cumplir con estándares que resultan arduos”.

En cuanto al tema habilitación y responsabilidades, el doctor Mazza señaló que el establecimiento donde ocurrió el hecho debería haber sido clausurado. Y recordó que cuando el fiscal solicitó la clausura apareció una habilitación otorgada un día antes, situación que calificó como “una verdadera vergüenza”.

“Habrá que explicar en la Justicia quién firmó eso”, aseveró.

En tal sentido, el doctor Mazza también negó que la institución de calle Salta 28 sea un club de barrio.

"Es una institución con elevados costos y manejo de fondos de inversión", arremetió.

Asimismo, indicó que el trámite de habilitación nunca se completó, pese a que la normativa administrativa establece un plazo máximo de tres meses.

“El expediente estuvo abierto casi diez años”, precisó.

Entre otras declaraciones, Mazza también resaltó que este tipo de prácticas afectan la credibilidad de la ciudad.

“Después no se pregunten por qué a Bahía Blanca no vienen inversiones. Esto es parte de lo mismo”, expresó, a la vez que aclaró que sus críticas apuntan a la clase de dirigentes en general y no a un espacio político en particular.

Consultado sobre el desarrollo de la causa, el doctor Mazza dijo estar conforme con el accionar del Ministerio Público Fiscal.

“Después de un año de producción probatoria muy importante, la Fiscalía ha trabajado de forma intensa y muy bien”, afirmó.

Sin embargo, expresó su enojo ante recientes declaraciones municipales, recordando que cuando fue convocado el año pasado se le aseguró que no habría interferencias políticas en el proceso judicial. “Eso no se respetó”, lamentó.

El dolor que persiste, más allá del tiempo

Más allá de lo judicial, Mazza, en contacto directo con La Nueva., se refirió al impacto que tuvo en las personas la tragedia.

“El día a día es lo que golpea, la ausencia, el vacío. En horas tu vida cambia para siempre. El dolor acompaña todos los días y, pese a ello, las familias deben seguir trabajando y sosteniendo la vida cotidiana”, aclaró.

"A Juliana la llevo a todos lados. Lamentablemente me impusieron una una vida que no elegí y tengo que tratar de sobrellevar esto de la mejor manera posible sin perder el eje, el equilibrio", apuntó.

Consultado sobre la situación de Celeste Castillón, el doctor Mazza fue categórico.

"Celeste Castillón perdió a su hijo y a su esposo. Su situación es impensable, ya que además estuvo presente durante el hecho y sufrió lesiones. Es un dolor imposible de dimensionar, aunque recibe atención especial de un profesional y mantenemos contacto con ella", concluyó.