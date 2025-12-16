Modifican la Ley de Adopción, a partir del proyecto de un legislador bahiense

La Cámara de Diputados bonaerense sancionó una modificación a la vigente Ley de Adopción con la intención de agilizar y mejorar en varios aspectos el proceso de adopción.

Las reformas que el Congreso bonaerense aprobó buscan la unificación de plazos con la legislación nacional, acortando los tiempos del procedimiento de adopción, procurando agilizar los dictámenes, dentro del debido resguardo del “Interés Superior del Niño”.

El proyecto había sido presentado por el senador bahiense Marcelo Feliú, del Frente de Todos, quien había sido el autor de la ley original, la 14.528.

Las modificaciones incluyen más derechos para niños y adolescentes durante el proceso adoptivo; resaltan el rol preponderante de los servicios locales de promoción y protección de derechos; incorporan la posibilidad del dictado de otras figuras sustitutivas a las medida de abrigo ante situaciones de alta vulnerabilidad y cuando no se encuentran reunidas las condiciones de adoptabilidad, y profundiza la necesidad de capacitación a todas las partes intervinientes, en especial de los pretensos adoptantes, para derribar mitos que obstaculizan la decisión de inscribirse para adoptar.

Además, la reforma a la ley introduce como concepto novedoso -para el sistema bonaerense- el otorgamiento de licencias especiales en el sector público para los adoptantes, tanto para las guardas preadoptivas como para la adopción y las tramitaciones administrativas.

Se aspira, con esta licencia, a obtener el espacio y el tiempo necesarios para desarrollar los vínculos familiares. A su vez, la modificación de la Ley de Adopción sugiere que en los respectivos convenios colectivos de trabajo se adopte igual postura en relación a las licencias especiales.

En la reforma se garantiza también el patrocinio gratuito y se reafirma el principio que rige la ley del “Interés Superior del Niño”, dando participación a los niños, niñas y adolescentes en los procesos de declaración de adoptabilidad y adopción, a la vez que se les brinda la asistencia de un letrado especializado en niñez y adolescencia.

“Tenemos que ser sensibles a los cambios necesarios para mejorar el proceso de adopción. Cada día que, a partir de hoy, se gana, puede significar que un niño en situación de abandono acceda a tener la familia a la que tiene derecho", señaló el legislador.

Marcelo Feliú

Los trámites de adopción incluyen una serie de pasos burocráticos que hacen que sea un proceso complejo, en el que los más afectados son los niños, niñas y adolescentes que esperan que se resuelva su situación, ante su situación de vulnerabilidad.

Al respecto, Feliú explicó que “hay un imaginario social que aún entiende a la adopción como un derecho de los adultos cuando en realidad es un derecho de los niños y niñas que no pueden ser asumidos por sus familias de origen a tener una familia”.