Cinco proyectos del Conicet Bahía Blanca recibirán $125 millones para soluciones científico-tecnológicas

Cinco proyectos del Conicet Bahía Blanca fueron seleccionados en la Convocatoria 2025 del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA) y recibirán un *financiamiento global de más de $125 millones para el desarrollo y la transferencia de soluciones científico-tecnológicas en la provincia de Buenos Aires" en áreas que abordan desafíos ambientales, sanitarios y productivos.

“Las propuestas seleccionadas reflejan la diversidad de capacidades del sistema científico local y su articulación con organismos públicos, hospitales, cooperativas y empresas, abordando problemáticas productivas, sanitarias y ambientales de la provincia.”, señaló Silvia London, directora del Conicet bahiense.

La convocatoria FITBA es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En esta edición se adjudicaron 98 proyectos de innovación, con una inversión global de $3.000 millones. En este marco, los proyectos del CCT Bahía Blanca accederán a un financiamiento conjunto de más de $125 millones, destinados al desarrollo y la transferencia de soluciones científico-tecnológicas aplicadas.

Uno de los proyectos propone el desarrollo de un sistema SMART de monitoreo ambiental de hidrocarburos en zonas industriales y portuarias bonaerenses. La iniciativa contempla una plataforma modular híbrida, que integra sensores activos y pasivos con inteligencia artificial para la generación de alertas tempranas, permitiendo la detección continua de contaminantes en aire y agua.

El proyecto es dirigido por Andrés Arias, investigador del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, Conicet -UNS), y cuenta con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires como organismo adoptante. Su implementación apunta a fortalecer la gestión ambiental preventiva en áreas como los puertos de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Otra de las propuestas seleccionadas se orienta a la innovación en antibióticos pediátricos unidosis para la producción pública provincial. El objetivo es desarrollar formulaciones con menor contenido de sacarosa y presentaciones que mejoren la dosificación y el acceso a tratamientos en hospitales públicos. La iniciativa es dirigida por María Verónica Ramírez Rigo, de la Planta Piloto de Ingeniería Química (PLAPIQUI, Conicet-UNS), y tiene como adoptante al Laboratorio de Especialidades Medicinales Provinciales N°3 (LEMP3).

En el área de biotecnología aplicada a la producción animal, se seleccionó un proyecto para el desarrollo de un probiótico funcionalizado con nanoanticuerpos para el control de la gripe A en granjas porcinas. La propuesta busca reducir el impacto sanitario de la enfermedad y el uso de antimicrobianos. Está dirigida por Mariana Puntel, investigadora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB, Conicet-UNS), y cuenta con la empresa BIOTER S.A. como adoptante.

Otra de las iniciativas aborda el desafío ambiental de los residuos plásticos mediante el escalado del proceso de producción de placas para amoblamientos a partir de plásticos reciclados. El proyecto, que en este caso dirige Yamila Vazquez, se desarrolla junto a la Cooperativa de Trabajo ReAccionar, con el acompañamiento técnico de PLAPIQUI, y apunta a mejorar la capacidad productiva y la calidad de los materiales obtenidos.

Por último, se seleccionó un proyecto orientado a la optimización del proceso de preparación y fraccionamiento de formulaciones estériles parenterales huérfanas destinadas al servicio de neonatología del Hospital Interzonal General de Agudos de Bahía Blanca. Dirigido por Luciano Benedini, investigador del Instituto de Química del Sur (INQUISUR, Conicet-UNS), el proyecto busca mejorar la disponibilidad y el uso seguro de medicamentos adaptados a pacientes neonatales.

También la UNS

En el marco de la misma convocatoria, fueron seleccionados también cuatro proyectos de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que recibirán un financiamiento conjunto de $100 millones: