Ezequiel Alonso: "La gente del Bule por lo único que se pone feliz es por Huracán"

Ezequiel Alonso es sinónimo de Huracán de Ingeniero White. A punto de cumplir 20 años en Primera, "Agüita" vivió la final de afuera debido a una lesión, pero si bien la sufrió, terminó celebrando como un hincha más.

"La gente del Bule por lo único que se pone feliz es por Huracán. Están eserando todos los años que aranque el campeonato para seguir al equipo. El barrio entero estaba en la cancha y la felicidad que le dimos es inmensa e impafgable. La gente viene contenta, te agradece y eso es una satisfacción grande", valoró el 1 en el programa El Diario Deportivo, que se emite por La Nueva Play, de 14 a 15, de lunes a viernes.

"Es lindo lo que tratamos de transmitirle a los chicos que vienen a Huracán; el sentido de pertenencia, el amor por el club y los chicos representaron la camiseta como si fuesen de Huracán de toda la vida", añadió Ezequiel.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También habló de cómo vivió el partido definitorio, de la consagratoria actuación de Matías Salvarezza y de su recuperación, entre otros temas.

Mirá la nota completa: