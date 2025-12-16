Más de 250 artistas participaron de la quinta edición de Puerto Tango en la Plaza Mario Iaquinandi

La quinta edición del Festival Puerto Tango se desarrolló este domingo en la Plaza del Tango “Mario Iaquinandi”, donde se presentaron más de 250 artistas locales.

La programación incluyó presentaciones musicales y de baile, con la participación de Gaby “la voz sensual del tango”, Homero Bimbo, Pablo Gibelli; los guitarristas Jorge Vignales, Quique Lorenzi y Nicolás Fernández Vicente; y la pareja de baile integrada por Laura Borelli y Gustavo Rodríguez, entre otros.

También se realizaron talleres de baile a cargo de Jesús Infante y María Rial, y exhibiciones de la escuela de Bety Torres y del grupo Barrio de Tango, dirigido por Norma Cerrudo.

El evento fue organizado por el Consorcio de Gestión del Puerto, con dirección general de l gestor José Valle y producción ejecutiva de Daniel Llamas.

Entre los artistas emergentes que formaron parte de la programación se destacaron Lu Camber, Marianela Settimi, Guillermo Stemphelet, Oscar Rodríguez y Santiago Pérez, además de jóvenes intérpretes como Luján Hernández, Julio Marino, Galo Valle, Brisa Rulli, Lizzete Neira González y Eve Wener.

El festival incluyó además actividades culturales paralelas, como un taller de fileteado dictado por Sergio Grasso, una muestra de numismática presentada por Juan Cruz Rodríguez y una exhibición del Museo de Radios Antiguas de Bahía Blanca, a cargo de su fundador, el ingeniero Carlos Benítez.

La jornada concluyó con una milonga abierta al público, en la que participaron bailarines y vecinos.

En simultáneo, la Dirección de Turismo, a cargo de la Licenciada Karina Sánchez, impulsó una nueva edición de la Ruta del Tango, un recorrido cultural por distintos puntos vinculados con la historia del género en la ciudad.