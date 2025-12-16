Nueva suba del dólar en Bahía Blanca: cuál fue la cotización este martes

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.488 para la venta y de $1.432 para la compra en Bahía Blanca, registrando una leve suba en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue superó la barrera de los $ 1.500, para situarse en $1.515 (+1,34%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.500,00 (+1,35%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.924 (+1,02%); el MEP cotiza a $ 1.501,26 (+0,6%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.544,11 (+1%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, cayó hasta 573 puntos básicos (-4,82%).