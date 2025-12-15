Después de los anuncios del Banco Central, el Tesoro compró U$S 320 millones

Después de los anuncios, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el Tesoro compró este lunes más de 300 millones de dólares. En conferencia de prensa, el titular de la entidad monetaria detalló que el Tesoro adquirió U$S 320 millones bajo la modalidad “en bloque”.

“El volumen en el mercado de cambios fue de U$S 300 millones de dólares. Si esa oferta de U$S 320 millones que absorbió el Tesoro y no fue al mercado de cambios hubiese ido con U$S 320 millones adicionales a un mercado de volumen total de U$S 300 millones, probablemente hubiese afectado la estabilidad y el buen funcionamiento del mercado. Ese es el criterio general”, explicó.

La compra del organismo que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo, sucede a pocas semanas de un nuevo vencimiento de deuda externa por U$S 4.200 millones, previsto para el 9 de enero de 2026.

En ese contexto, el equipo económico mantiene negociaciones con bancos internacionales para cerrar un acuerdo de repo -un préstamo garantizado con bonos- por hasta U$S 6.000 millones, mientras avanza en la adquisición de dólares con el objetivo de reforzar las reservas y llegar con mayor respaldo al pago de compromisos con acreedores externos.

Esto se conoció luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara una nueva fase del programa monetario para 2026. Entre los principales puntos, confirmó que desde enero del próximo año las bandas de flotación del dólar se actualizarán en función de la inflación mensual.

Además, adelantó la puesta en marcha de un programa específico para fortalecer el nivel de reservas internacionales.

Según informó la autoridad monetaria, el plan de acumulación de reservas comenzará el 1 de enero de 2026 y estará sustentado en dos variables centrales: la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios. La estrategia busca acompañar el proceso de normalización monetaria sin generar desequilibrios en el frente cambiario.

En ese marco, el escenario base de remonetización que proyecta el BCRA contempla un incremento de la base monetaria desde el 4,2% actual hasta el 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026. De acuerdo con el organismo, ese crecimiento podría ser abastecido mediante la compra de hasta U$S 10.000 millones, siempre sujeta a la disponibilidad de flujos provenientes de la balanza de pagos.

Luis Caputo y Santiago Bausili.

Incluso, desde el BCRA señalaron que un aumento adicional de la demanda de dinero equivalente a 1% del PBI podría elevar las compras de divisas hasta U$S 17.000 millones. En ese caso, aclararon, la operación también quedaría condicionada a los flujos externos y no implicaría presiones inflacionarias sobre la economía. (con información de TN)