Volvió a subir el dólar: a cuánto cerró este lunes en Bahía Blanca

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.472 para la venta y de $1.418 para la compra en Bahía Blanca, registrando una leve suba en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue subió bajó hasta en $1.495,00 (+2,4%) para la venta en nuestra ciudad, y se ofreció a $1.480,00 (+2,42%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.904,5; el MEP cotiza a $1.490,66 (+0,80%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.528,56 (+1,30%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 623 puntos básicos (-0,16%).