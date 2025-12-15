Terminó la gira de Lio Messi por la India: la locura de los seguidores en Nueva Deli

Lionel Messi completó su visita a la India, país al que no iba desde hacía 14 años, con un paso por la capital Nueva Delhi, donde tuvieron lugar las últimas actividades del denominado GOAT Tour.

Después de una complicada jornada inicial en Calcuta, donde hubo desbordes del público y actos de violencia y vandalismo en el estadio Salt Lake City generados ante la corta estadía del capitán argentino en el campo de juego, todo fluyó con más normalidad a medida que pasaron las horas hasta lograr la armonía total en los actos programados en Hyderabad y Mumbai.

Lo propio ocurrió en Nueva Delhi, a la que arribó luego de sufrir algunos inconvenientes con el vuelo que lo trasladó allí junto con sus amigos Rodrigo De Paul y Luis Suárez por la densa niebla que dificultó el tráfico aéreo. Si bien estaba estipulado, finalmente no se produjo la cumbre con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien partió para realizar una gira por Jordania, Egipto y Omán.

El último evento popular con la participación de Leo fue en el estadio Arun Jaitley, colmado desde temprano por 55 mil espectadores. Hubo música y un partido entre celebridades locales, y Messi ofició de una treintena de jóvenes futbolistas de la Academia Minerva. Ya sobre el final, jugadores de críquet indios le entregaron obsequios al crack argentino, quien repartió camisetas firmadas.

La Pulga, además, dejó su mensaje: "Quiero agradecer por el cariño de todos estos días, fue una experiencia muy linda, si bien fue intensa y cortita. Fue hermoso recibir este cariño que ya sabía que estaba, pero hacerlo de primera mano fue impresionante, una locura lo que hicieron todos estos días. Seguramente volveremos, ojalá que a jugar algún partido, pero estaremos de vuelta en el país".