YPF vendió su parte en Profertil y la empresa tiene nuevos dueños

La petrolera YPF se desprendió del 50% que tenía en la productora de fertilizantes Profertil, la mayor del país, hecho que se sumó a que hace unos días la multinacional Nutrien, que también vendió su 50%, y la compañía especializada en urea granulada ahora tiene nuevos dueños. Quedó en un 90% para el grupo agroindustrial Adecoagro y en un 10% para la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

La operación rondó los US$1200 millones. por la firma, que produce 1,3 millones de toneladas del fertilizante en la zona de Bahía Blanca, mantendrá el nombre Profertil.

“Adecoagro SA, una empresa líder en producción sustentable en Sudamérica, y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), uno de los principales operadores de granos de la Argentina, confirman la adquisición de Profertil SA, el mayor productor de fertilizantes de Sudamérica”, dijeron en un comunicado.

Agregaron: “La participación de la compra entre Adecoagro y ACA es 90%-10% respectivamente. La compra de la primera mitad de Profertil, correspondiente a Nutrien, se concretó días atrás, y ahora se confirmó la venta de la segunda mitad, correspondiente a YPF, dado que su directorio aprobó la oferta vinculante presentada por Adecoagro. El monto total de la inversión fue de aproximadamente US$1200 millones".

Adecoagro es un grupo agroindustrial que produce desde soja a leche y biocombustibles con operaciones repartidas entre la Argentina, Brasil y Uruguay. Cuenta con 210.000 hectáreas de tierras agrícolas y diversas plantas industriales. Su producción se ubica en más de 3,1 millones de toneladas de productos agrícolas y más de 1 millón de MWh de electricidad renovable, según informó. El 70% de su control lo tiene el gigante del mundo cripto Tether.

Hace unos días, Adecoagro, cuyo CEO es Mariano Bosch, anunció una emisión de capital por US$300 millones. Fue liderada por Tether, con US$220 millones, y, entre otros aportes, US$26 millones de integrantes del management. La compañía agroindustrial vale más de US$1000 millones.

Por su parte, ACA, una cooperativa de segundo grado con 134 cooperativas primarias, está entre los principales exportadores de granos del país: en el primer semestre de 2025, la firma se ubicó en el octavo lugar, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con 3,98 millones de toneladas.

Vale recordar que Adecoagro y ACA anunciaron en su momento la compra en una proporción de 80%-20%, respectivamente cada una, de la mitad de Nutrien, de origen norteamericano/canadiense. En tanto, Adecoagro por su cuenta fue por la mitad de YPF en Profertil.

Hoy la petrolera, que preside Horacio Marín, informó: “YPF aceptó la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil, empresa líder en la producción de urea granulada en la región. La decisión fue aprobada por el directorio en su reunión del jueves 11 de diciembre". Añadió: “El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo de compraventa de acciones. Esta operación le permite a la compañía continuar enfocándose en su negocio estratégico, como es el desarrollo de Vaca Muerta, para consolidarse como una empresa shale de clase mundial. El Plan 4x4 es la guía que impulsa esta transformación”.

Como se mencionó, Profertil elabora 1,3 millones de toneladas de urea, además de 790.000 toneladas de amoníaco. Cubre el 60% del consumo de urea del país. “Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de la Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido. Su ubicación, y sus condiciones productivas y comerciales son estratégicas para la región. Queremos seguir potenciando esta operación, donde se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos”, dijo Bosch.

En tanto, Ricardo Wlasicsuk, gerente general de ACA, afirmó: “Para ACA, poder integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión en un insumo clave para el agro, en línea con nuestra propuesta integral dirigida a nuestro tejido cooperativo”. (La Nación y La Nueva)