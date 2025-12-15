Sin límites: advierten sobre estafas a personas que buscan mascotas perdidas

Las mascotas son parte importante de muchas familias y cuando una de ellas se pierde cualquier esfuerzo es poco para intentar recuperarla.

Carteles pegados en la calle, pedidos de ayuda, publicaciones en redes sociales y hasta ofrecimientos de recompensas son los medios utilizados para hallarlas.

Los delincuentes conocen esta situación y la aprovechan.

Recientemente una joven bahiense fue víctima de un intento de estafa que se está replicando, al menos, en otros sitios de la provincia de Buenos Aires.

La maniobra se produjo días atrás, cuando Katy recibió un mensaje sobre el supuesto paradero de su gata “Rubi”, que se extravió la madrugada del pasado 8 de noviembre en Rawson al 2.700, de Villa Cerrito.

“Había publicado la búsqueda en varios grupos de Facebook y en mis redes. En un momento me escriben desde un número con características de Buenos Aires y me mandan la foto de una supuesta publicación donde aparecía una gata muy parecida a la mía. Me enviaron un enlace, pero no se podía acceder”, comentó la joven.

Indicó que en el supuesto posteo se señalaba la misma zona en la que se había perdido su mascota, aunque mencionaba una calle inexistente (Arenales al 2800).

Mencionaban que el animal había sido atropellado por accidente por la hermana de quien realizaba la publicación y que estaba en la localidad de Cortínez, partido de Luján.

Katy explicó que escribió por WhatsApp al número que figuraba y le enviaron otra foto, en la que se observaba un felino de características similares al suyo.

“Le pregunté si la gata tenía collar y me dijeron que se lo habían sacado en la veterinaria cuando la atendieron tras el choque. Me dijo que ya no la tenía en su poder, porque tiene perros y la había dado en adopción”.

Supuesto viaje

La chica detalló que en ese momento el estafador puso en marcha la segunda parte de su plan.

“La mujer que supuestamente tenía la gata me dice que ya se estaba por ir a Mendoza y que no tenía problema en devolvérmela, pero la tenía que ir a buscar. Yo quería confirmar que se trataba de mi mascota, pero me mandó una foto del animal dentro de un canil y decía que no podía hacer una videollamada porque no tenía batería en el celular”.

“Me sugiere que la retire la chica que se la entregó, hasta tanto yo pudiera viajar”, agregó.

Manifestó que esta última aceptó, pero le indicó que carecía de movilidad, por lo que acordaron que le pagaría el valor del remís (28.600 pesos).

“Me dice que el transporte no se puede pagar con Mercado Pago ni Cuenta DNI, sino UALA, Personal Pay y otras más. Me resultó raro que no aceptaran esos medios de pago. Supongo que los delincuentes no las quieren porque permiten hacer la devolución del dinero cuando las denuncias por una estafa. Me indicaba que busque a otra persona que me facilite esas billeteras virtuales”.

Descubrimiento

La damnificada detalló que esa persona le proporcionó un CVU(Clave Virtual Uniforme) y una foto del servicio de remisería en el que realizaría el viaje.

“Como estaba desconfiando me puse a buscar y encontré que la mencionaban en un intento de estafa. Vi que eran las mismas fotos y una dinámica de la maniobra similar a la que estaban haciendo”.

De esa forma finalizó el contacto con los sujetos que intentaron estafarla.

“Al día siguiente de haber publicado en las redes lo que pasó, fundamentalmente con el objetivo de alertar a otras personas, una chica (también de Bahía Blanca) empezó a publicar que le habían llegado mensajes similares y que desconfiaba. Ahí le avisaron que no era verdad”.

Katy sostuvo que el objetivo de los desconocidos era apoderarse del dinero que debía transferir para el pago del supuesto viaje.

“Estoy casi segura que la intención es la de quedarse con esa plata. Me dijeron que después te siguen pidiendo más plata”.

En ese sentido, consideró que seguramente estos sujetos realizan varias maniobras de manera simultáneas, obteniendo información de las víctimas que realizan publicaciones en redes sociales y aprovechando su desesperación para defraudarlas.

“Hago esto público porque sé que mucha gente busca sus mascotas como yo y en la ilusión uno termina cayendo”, terminó diciendo.

Modalidad que se repite en otros lados

En otros lugares de la provincia de Buenos Aires se produjeron intentos de estafas similar al sufrido en los últimos días por la bahiense.

Al igual que lo comentado pot Katy, describen una publicación inicial que posteriormente es suprimida.

“La borran rápido para que quede captura. Lo hacen adrede para que la foto se distorsione y no se note que es IA”, señalaron los damnificados.

"Juegan con el tiempo, saben dónde estás y tienen todo estudiado", agregaron.

En la mayoría de los casos que trascendieron se describen la misma situación.

En todos ellos se menciona que por accidente se atropelló a la mascota y que se encuentra en buen estado.

También resultan coincidentes los montos solicitados para realizar los viajes.

En Chivilcoy y localidades cercanas se produjeron algunos casos en los que víctimas transfirieron dinero para abonar el supuesto remís, aunque luego de enviar la plata no tuvieron más respuestas de las personas que presuntamente iban a retirar el animal para luego entregarlo a sus verdaderos dueños.