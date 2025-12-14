Chile gira a la derecha: el ultraconservador Kast arrasa en el balotaje y será el nuevo presidente

El candidato de derecha radical José Antonio Kast se impone con casi 20 puntos de ventaja sobre su rival Jeannette Jara, heredera del presidente saliente Gabriel Boric y afiliada al Partido Comunista (PC), según los primeros informes del escrutinio oficial del balotaje de este domingo en Chile.

Contabilizados el 25,37% de los votos, Kast obtiene el 59,83% de los sufragios contra el 40,17% de Jara. Los votos nulos alcanzan el 5,77% y los “en blanco” el 1,18%.

Según el portal Emol, Kast se impone en todas las regiones del país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los simpatizantes de Kas salieron a las calles para festejar el resultado con banderas chilenas.

Las elecciones se realizaron sin incidentes. “Desde Arica a Magallanes nos han reportado algunos eventos muy circunstanciales asociados a algunos establecimientos electorales (...) pero que no han impedido el normal traspaso de la ciudadanía”, dijo el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

El ganador asumirá el 11 de marzo.

El voto fue obligatorio para los 15 millones de chilenos habilitados para sufragar.

Los sondeos se cumplieron. Kast es un abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos. El líder del Partido Republicano promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría de ellos venezolanos, y atacar de frente a la criminalidad.

Su rival, una abogada de 51 años de origen humilde y exministra de Trabajo oficialista, prometía subir el sueldo mínimo y defender las pensiones.

Tras votar en la comuna de Paine, a 40 km de Santiago, Kast fue ovacionado por una multitud a los gritos de “¡Presidente!”. Prometió un gobierno de unidad si gana el balotaje.

“Quien gane (...) va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”, dijo a periodistas luego de sufragar.

Jara votó en Conchalí, el barrio humilde de Santiago donde creció, y pidió un Chile sin odio ni miedo. Prometió “combatir de frente el narcotráfico, la corrupción”.

La candidata de la alianza oficialista llegó al colegio electoral caminando, como en la primera vuelta, desde la casa de su madre, y en compañía de su pareja.

“En nuestro caso tenemos grandes equipos, con gente que tiene experiencia y con gente que tiene proyección y futuro, por eso hemos conformado un listado preliminar de ministros. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia un gobierno debe tener ya trabajo andado, planificado con medidas concretas. No puede partir el 11 de marzo improvisando. Lo digo porque es súper fácil criticar al otro, pero otra cosa es gobernar”, afirmó.