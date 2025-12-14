Costas, decepcionado tras la final perdida por Racing: "Me quedo en deuda"

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, quedó marcado por la derrota en la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata y eligió un cierre austero y directo.

Tras la caída ante Estudiantes por penales en el estadio Madre de Ciudades, el entrenador evitó la conferencia tradicional, no aceptó preguntas y dejó un mensaje breve pero contundente, atravesado por la frustración y la autocrítica.

“Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, expresó el DT, visiblemente afectado por un desenlace que también privó a la Academia de la clasificación a la Copa Libertadores, objetivo que ahora deberá reemplazar con la Copa Sudamericana.

En ese contexto, Costas valoró el rendimiento de su equipo y sostuvo que Racing estuvo a la altura: “Agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Hasta pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener”.

El entrenador también despejó uno de los principales interrogantes previos a la final, el aspecto físico, y remarcó que no fue un factor decisivo: “No nos llevaron por delante; hicimos un buen partido. No tuvimos tantas chances, pero ellos tampoco nos generaron mucho”.

En la misma línea, Costas destacó el compromiso del plantel durante toda la temporada: “Jugaron desgarrados, con operaciones… dieron todo, dejaron todo y pienso que merecíamos un poco más como grupo”.

Dentro del golpe anímico, Costas no esquivó el reconocimiento al rival: “Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron”.

La final había quedado marcada por el empate agónico del “Pincha” tras el 1 a 0 parcial de Racing y por una definición desde los doce pasos que terminó inclinando la balanza.

Antes de retirarse, el DT dejó un mensaje para los hinchas: “Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante”.

La frase final resumió su estado de ánimo y su propia vara de exigencia: “Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”.