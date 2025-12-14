Vacacionar desde Bahía Blanca: precios, frecuencias y destinos

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Es sabido que, sin servicio de trenes y prácticamente sin conexiones aéreas directas que no sean a Buenos Aires, las opciones de los bahienses para trasladarse en estas vacaciones son bastante acotadas: o en automóvil o en micro.

El verano se acerca y quienes cuentan con días libres empiezan a definir escapadas posibles dentro y fuera del país. Para muchos bahienses, comparar pasajes de micro y avión es clave para elegir si conviene viajar a la costa, cruzar la cordillera o visitar alguna ciudad turística clásica.

Con los valores actuales, los pasajes muestran diferencias notorias entre transportes y destinos. Desde opciones muy accesibles hasta viajes más costosos, este es el panorama general para quienes planean moverse desde Bahía Blanca en esta temporada.

“La gran ventaja que tenemos es que, desde aquí, se puede llegar sin transbordos a las ciudades más importantes del país, y con varias opciones diarias”, opinó Néstor Romero, director de la terminal San Francisco de Asís.

Y añadió: “El aumento de usuarios se puede deber a que ya no hay servicios de trenes y que los costos de los pasajes de avión son privativos para mucha gente, a lo que se suma que hay que hacer escala en Buenos Aires para dirigirse a otro lugar”.

Con dos empresas (Andesmar y Vía Bariloche) se cubren casi todas las localidades del sur, oeste, parte de Cuyo, el NOA y el NEA.

“Y con Plusmar, La Estrella, El Cóndor, Ñandú, El Aguila y Flecha Bus, y alguna más, se llega a toda la provincia de Buenos Aires”, informó el funcionario.

En total parten desde las dársenas del complejo entre 45 y 50 colectivos por día y arriban alrededor de 40.

En diciembre, enero y febrero se tiene previsto un aumento notorio de pasajeros, pero no así de servicios.

“No es que habrá más salidas, sino que los colectivos empiezan a salir prácticamente llenos. Obviamente, algunas empresas, para destinos puntuales, como puede ser Mar del Plata, agregan refuerzos”.

De hecho, para el turismo regional, dos empresas locales habilitaron servicios a Monte Hermoso y Pehuen Co, por 18 y 13 mil pesos respectivamente.

“Esos traslados no existen fuera de temporada alta. Durante el invierno, entra un Plusmar por Monte Hermoso y nada más. Para Monte, desde este viernes, ya hay dos salidas diarias a cargo de la empresa Villarino. Y para Pehuen Co arrancan el lunes 22, también con dos viajes por día, a través de Puntal Tour”, señaló Romero.

Además hay ofertas para turismo internacional, ya que hay una salida diaria a tres puntos diferentes de Chile: Puerto Montt, Temuco y la capital Santiago.

“Son servicios que parten con buen número de pasajeros y se va llenando en paradas intermedias. Los realiza una sola empresa”.

Destinos, costos y opciones

El destino que cuenta con mayor cantidad de servicios es Buenos Aires, más precisamente a la terminal de Retiro. Hay 19 opciones diarias y los precios van desde los 50.000 hasta los 84.500, dependiendo la calidad del coche y la duración del viaje, que oscila entre entre las 8 y 11 horas.

La Plata, capital provincial, también es muy requerido en estos tiempos y cuenta con 10 salidas diarias, con valores que arrancan en 52.500 y trepan hasta los 72.000. Los directos hacen el recorrido en 8 horas y media. Y los que tienen paradas intermedias, entre 10 y 15 horas.

Otras opciones son:

--A Tandil, entre 28.000 y 45.500 pesos, en un viaje que dura entre las cinco y seis horas. Dos salidas diarias.

--A Mendoza, entre 109 y 130 mil pesos por persona, para un trayecto de casi 17 horas, con varias paradas intermedias.

--A Córdoba, dependiendo del servicio escogido, los pasajes van de 88.000 a 126.400, sin que varíe demasiado la duración, que es de aproximadamente 14 horas. Se cuenta con 2 salidas por día.

--A Mar del Plata, entre 61.500 y 68.500. El viaje dura entre 7 horas y 40 minutos (el servicio más económico) o 6h20m el directo y más caro. Hay tres salidas diarias.

--A Comodoro Rivadavia, entre 98.000 y los 157.000. Todos los servicios superan las 16 horas de viaje. 2 salidas diarias.

--A Puerto Madryn, entre 58 mil y 93.800. Viajes de entre 9 y 10 horas. 5 salidas diarias.

--A Necochea, entre 42.500 y 46.800. Son 5 horas de viaje, en 3 servicios diarios.

--A San Carlos de Bariloche, sale entre 82.300 y 134.810. Son 16 horas. 5 salidas diarias y una a San Martín de Los Andes.

--A Paraná, entre 84.000 y 126.000. En 15 horas y media. 1 salida diaria.

--A Salta, entre 210 y 295 mil. Llega en 28 horas. 1 salida diaria.

--A San Miguel de Tucumán, entre 170 y 238 mil. En 23 horas. 1 salida diaria.

--Para trasladarse a Cataratas del Iguazú, hay un servicio diario a Resistencia (Chacho) y desde ahí se debe hacer combinación a Misiones (en total, son 260 mil pesos).

Cabe aclarar que los valores de pasajes fueron relevados para los primeros días de enero y pueden variar según la fecha, la anticipación de compra y las promociones vigentes. Aun así, sirven como una referencia clara del gasto mínimo que hay que considerar al momento de organizar las vacaciones.

Un fenómeno particular

En los últimos meses se está produciendo otra particularidad: varias empresas de turismo locales venden paquetes armados, con transporte incluido, que tienen punto de partida en la terminal.

“Por ejemplo, el fin de semana largo de noviembre, salieron 16 colectivos a distintos destinos del país. En estos casos, las empresas avisan con 72 horas de antelación que van a utilizar los servicios de la terminal”, apuntó Néstor Romero.

Y a la gran mayoría se les realiza los controles pertinentes, tanto de la CNRT como de la delegación del Ministerio de Transporte de la provincia, para que todo esté en condiciones para realizar un viaje seguro.

“Ese creo que es el motivo principal de esta decisión, que es realmente muy valedera. Nos comentaban que muchos pasajeros lo pedían, para estar seguros de que tanto el micro como sus choferes estén en condiciones de efectuar el viaje”, opinó Romero.

De hecho, también varios clubes de la ciudad imitaron esta actitud.

“Es importante que las empresas de transporte salgan desde aquí y para eso estamos trabajando fuertemente. Varias ya se dieron cuenta de esa conveniencia, porque antes salían de cualquier lado y era muy difícil controlarlas y a los pasajeros o a sus familiares les generaba preocupación”.

Romero explicó que ello no origina grandes gastos extras.

“Nosotros brindamos un servicio social. Esta terminal es municipal. No está privatizada como Retiro, por ejemplo. La prestación de nuestros servicios es muy barato”.

Cabe aclarar que tanto el CNRT como la delegación del Ministerio de Transporte de la provincia tienen sus oficinas dentro de la terminal.

“Cuando el micro sale de provincia, los controles los hace la CNRT. Y si el viaje es dentro del territorio bonaerense, le corresponde al Ministerio de Transporte de Buenos Aires”.

Mejoras

Obviamente que la inundación de marzo pasado alteró los proyectos que se tenían para mejorar sus servicios a través de trabajos de infraestructura, remodelación o mantenimiento.

Pero, poco a poco, la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, ubicada en Brown al 1800, va recuperando su mejor estado, con importantes obras que el municipio encaró para resolver cuestiones pendientes de realización desde hace años y por los daños que causaron el temporal del 16 de diciembre de 2023, la granizada de febrero de este año y la inundación del último 7 de marzo.

Entre las obras ya finalizadas se destacan el reacondicionando del sistema contra incendios; el recambio y colocación de nuevas lonas en todo el sector de estacionamiento; la renovación del cielorraso sobre las dársenas de los ómnibus y la colocación de luminarias LED en distintos sectores.

También se puso en valor la torre de operaciones, se realizó una labor integral de pintura en casi todo el edificio y se solucionó, con la colocación de redes, el problema que originaban las palomas en el sector de aparcamiento de los colectivos de larga distancia.

“La terminal fue inaugurada en el 2008, y si bien la construcción es de muy buena calidad, el mantenimiento no fue el acorde. Es un edificio muy grande, de 2.000 metros cuadrados, lo cual requiere de un esfuerzo cotidiano muy importante llevado adelante por empleados municipales”, manifestó Néstor Romero.

Para 2026 hay varios proyectos en danza. Uno de ellos es concesionar el servicio de información de arribos y salidas a través de pantallas digitales y también se se planea reacondicionar la climatización del complejo.

También se evalúa el recambio de las puertas de acceso, que tienen un sistema antiguo, por otras automatizadas.

La opción más cara

Los vuelos a Buenos Aires, dependiendo del día en que se elija partir, rondan entre los 94.870 a los 219.842. Y hay entre 3 y 4 servicios diarios operados por Aerolíneas Argentinas.

En tanto, Líneas Aéreas del Estado (LADE) ofrece cuatro destinos desde nuestra ciudad (Buenos Aires, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia y Bariloche), aunque en forma discontinuada.

Por ejemplo, a Aeroparque y a la Feliz, en enero tiene previsto salidas el lunes 5, martes 6, jueves 8, jueves 15, lunes 19, martes 20, jueves 22 y jueves 29, a un costo de 119.278 y 104.647, respectivamente.

A Comodoro partirá el martes 6, jueves 8, martes 20 y jueves 22, con valores que van de los 181.710 y 264.276. Y a Bariloche volará el lunes 5, jueves 15, lunes 19 y jueves 29, con un costo inicial de 148.261.

LADE, que es operada por personal de la Fuerza Aérea Argentina, es una línea de fomento que procura una mayor conectividad dentro del país y no posee objetivos comerciales, por lo que también se presenta como alternativa económica interesante en competencia con otros medios de transporte. En Bahía Blanca tiene su oficina en Darregueira 21, así como todos los detalles para la compra de vuelos puede realizarse en la página oficial: lade.faa.mil.ar

Más allá de que tiene costos superiores, el aeropuerto de Bahía Blanca movilizó en octubre un total de 23 mil pasajeros, un incremento de 19% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La cifra de utilización es la segunda mejor del año después de la registrada en mayo y la variación interanual fue la séptima más alta en el ranking nacional.

En términos acumulados, la terminal aérea local fue utilizada por 196 mil personas entre enero y octubre, lo que representa un alza de 3% comparado con el mismo lapso de 2024.

La ANAC también detalló que la ruta Bahía Blanca-Aeroparque registró 176 vuelos con una ocupación de 88%, la tercera más alta del país.