Se viene la Noche del Centro, el comercio en llamas y dos eventos top en Bahía para cerrar el año

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? ¿Cómo te preparás para ver el año que viene la Copa Sudamericana? Seguro van a andar muy bien porque es como una versión B de la Copa Libertadores.

--Veo que tu caradurez no tiene límites. Terminaron otro año sin ganar nada y encima me cargás. Lamentable.

--¿Cómo sin ganar nada? El jueves la reserva campeona obtuvo el Trofeo de Campeones…

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--¡Ah, bueno! Basta para mí. Pedite los primeros cortados y arranquemos porque ya es demasiado.

--Ja, ja, dale, felicitemos a Estudiantes de La Plata por otro título, dejemos de lado los temas nacionales y empecemos directamente con los locales y regionales.

--No hay problema, lo que vos quieras.

--Bien, uno fue la recorrida de Kicillof por las obras del plan hídrico, pero antes que nada debo reconocer que el tema de la habilitación de las piletas, que tiraste el domingo pasado, fue uno de los principales de la semana.

--Es verdad, junto a la asunción de Gisela Caputo al frente del Concejo Deliberante, luego de un acuerdo político no exento de polémica, más la puesta en funciones de los exconcejales Pablo Daguerre como titular de la OMIC y de Gonzalo Vélez como secretario del cuerpo deliberativo, nombramientos estos que algunos señalan como producto de un cambio de votos.

--Sí, he leído y escuchado sobre el tema, pero tirame más info sobre la cuestión de las piletas. ¿Qué pasó? El otro día se anunció que el intendente firmó un decreto reemplazando la obligatoriedad de tener un médico por la obligación de contar con un profesional de la salud, como los enfermeros, más guardavidas, un seguro de cobertura médica y de traslado de emergencia.

--Sí, pero de hecho esos requisitos se venían cumpliendo porque las revisaciones médicas las hacían enfermeros. No tengo muy en claro como se pudo avanzar en este aspecto, pero el viernes Empleados de Comercio inició la temporada de pileta y mañana arrancan las colonias municipales de verano.

--¿Sabés quién pone la firma? Te pregunto esto porque, como adelantaste el domingo pasado, luego de la muerte de un niño en el complejo de Químicos y Petroquímicos, nadie en la Muni quería hacerse cargo en los papeles.

--Me dijeron que varios profesionales, por caso ingenieros, pusieron la chueca, y no fueron pocos. Seguramente debe haber alguna habilitación provisoria para que las 28 piletas municipales, sindicales y de clubes, arranquen.

--Aparentemente el decreto del jefe comunal destrabó la situación…

--Sí, porque nadie iba a poder contratar un médico. Tené en cuenta que la hora de un tordo cubriendo una pileta ronda, según me dicen, 40 mil pesos. Con ocho horas diarias, 26 días al mes, se va a 8.320.000 pesos. Algo imposible de pagar.

--Es verdad, pero cambiemos de tema y tirate alguna novedad comercial.

--Dale, se viene la Noche del Centro. Va a ser este sábado 20. Es una idea que surgió de la Muni y se concretará en las escalinatas del Palacio Municipal. A la presencia de Papá Noel se sumarán algunos grupos musicales ad honorem y habrá food trucks para aportar movimiento al principal sector comercial de la ciudad, donde los comercios que quieran abrir van a poder extender el horario hasta las 23.

--¿Tenés un panorama de horarios?

--Navidad y Año Nuevo hasta las 16, pero con el compromiso de que algunos días, por ejemplo 22 y 23, haya horario extendido, es decir, hasta las 22.

--Volviendo a la Noche del Centro, la idea es que sea una experiencia piloto y que luego de pueda repetir dos o tres veces más en 2026. Por ejemplo, en otoño invierno para contrarrestar la caída estacional de ventas y en el Día de la Madre / Primavera.

--¿Se van a peatonalizar calles?

Entiendo que sí, por ejemplo Alsina, frente a la Muni y Belgrano, detrás de la Municipalidad. Se espera que haya más de 100 comercios activos, con descuentos exclusivos para esa noche.

--Che, ¿me equivoco si te digo que le comercio, en general, anda de capa caída?

--No te equivocás. El otro día me crucé a Facundo Borri, quien seguramente sucederá al fallecido Martín Garmendia, como presidente de la Cámara de Comercio, y me dijo que noviembre fue terrible.

--¿Para tanto?

--Sí. Hubo un 50 por ciento de caída en las ventas, así que ahora están esperando que diciembre sea bueno, o normal, para luego poder aguantar los dos meses de verano.

--¿Cierres?

--En general no. Facundo me comentó que las bajas normalmente se producen luego de la temporada y muchos están esperando a ver qué pasa para luego decidir. Sí hay muchas llaves de locales en venta, más de 10 negocios conocidos se venden, pero no hay prácticamente interesados.

--Me imagino, porque nadie puede pagar una llave.

--Claro. Además, cerrado el local, luego lo alquilás sin pagar ningún tipo de llave. Enero y febrero va a ser muy difícil de atravesar, veremos qué pasa.

--Y en ese contexto entran a jugar las compras de ropa y ciertos artículos en el exterior, mediante páginas como Shein y Temu.

--Claro, ya hemos hablado de esto, más lo difícil que es ir al centro, el tema de los precios, etc. Con esas publicaciones comprás una campera por lo que acá cuesta un desayuno.

--Lo vi. Y no es solo una campera. Según contaban estos días, China ya explica buena parte de la ropa que entra al país. Evidentemente, el click reemplazó al local de la esquina.

--El problema no es que la gente compre barato, el problema es cómo compite el comercio local con eso. Alquiler, impuestos, costos laborales… y enfrente una app que te manda el paquete desde el otro lado del mundo en cuestión de pocos días.

--Claro. Y encima el volumen. No son compras aisladas: son miles, millones de operaciones. Hasta Mercado Libre se queja porque competir supone jugar con las mismas reglas.

--Sin ir más lejos, una polémica similar se originó con relación a 10 mil toneladas de tuberías compradas en China para uno de los proyectos de exportación de GNL en Río Negro.

--Ayer leí algo en La Nueva. El Grupo Techint está muy molesto y amenaza con cerrar la tradicional fábrica de Siat –Tenaris.

--Nunca vas a saber dónde está la verdad de la milanesa porque hay quienes dicen que el grupo liderado por Paolo Rocca intenta direccionar a su favor una gran licitación de caños en curso y que su empresa Tenaris importa la chapa de Brasil, por lo que el 65% de sus costos son importados.

--Es decir, no es compre argentino.

--Efectivamente. Algunos afirman que acá solo dobla la chapa y hace la costura a los caños. Por otro lado, los impulsores de ese proyecto de GNL (PAE y Golar) sostienen que deben ser extremadamente competitivos en un mercado muy exigente para que los costos no terminen sacando de escala dicha iniciativa.

--Bueno, contame algunas novedades comerciales más. ¿Tenés?

--Tengo. El otro día abrió frente a la Uni, en avenida Alem, justo al lado del famoso castillito de 1909, un nuevo local gastronómico.

--No sabía. Tremendo cómo siguen abriendo negocios de ese rubro.

--Hay de todo. Algunos nacen y crecen y otros quedan en el camino. Este que te comento es un bar de tapas y restaurante, con lomitos como especialidad, un emprendimiento que si no me equivoco surgió en Punta Alta, en 2018. Así que les deseamos lo mejor en este nuevo desafío.

--Por supuesto, y déjame acotarte que estos días también se concretó una inauguración que me habías adelantado tiempo atrás.

--¿Cuál?

--Me refiero a la casa de hamburguesas, en realidad productos para fiestas, que abrió en Garibaldi al 600.

--Ah, sí. Exacto. Es una franquicia de una cadena platense que ya tiene locales en varias provincias. Pero dejame que te tiro otra novedad.

--Dale.

--La tradicional fiambrería y distribuidora de productos lácteos de calle Juan Molina y Malvinas abrió un local enfrente, al por menor. Antes ese negocio estaba en calle Avellaneda y vendía todo suelto, sobre todo productos de repostería, condimentos, etc, y cerró.

--Es verdad, algo me comentaste sobre la construcción de ese nuevo local. ¿Pido otro par de cortados y seguís tirando novedades?

--Bueno, esta novedad tiene que ver con uno de los grandes eventos que se realizaron en la ciudad en los últimos días.

--Avanti.

--Durante la entrega de los Premios Corporación la gente de una conocidísima panadería y confitería de calle Lavalle anunció que se va con el garage a otra parte.

--Contame.

--Tras recibir el premio a la mejor empresa joven, Julián dijo que se mudan a la calle Alsina al 700, a un espacio mucho más grande, donde van a construir el “obrador” que siempre soñaron.

--Felicitaciones, y ya que estamos tirá toda la data que tengas de ese evento. Seguro venís de una semana cargadita en cenas.

--Es verdad, pero yendo a lo que me preguntás, te comento que el evento de la Corpo, en la FISA, estuvo espectacular. Realmente es algo muy positivo que hayan recuperado, luego de seis años, esa tradicional entrega de premios.

--Seguro, pero dame algunos nombres. Un resumen, por favor.

--Ok. Primero hubo palabras de Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación y del intendente Federico Susbielles, también homenajes muy emotivos a la memoria de Horacio Levantesi y Martín Garmendia, y un servicio espectacular a cargo de la empresa de la “felicidad”.

--Bien, pero hablame de los premios.

--Ok. Dow Center (Impacto Empresarial), Codimat (Trayectoria Empresarial), Casamonte (Comercio Destacado), Tecpron (Empresa Innovadora), Pan de Garage (Empresa Joven), Imágenes del Sur (Empresa de Servicio Destacado), Efesa (Industria Destacada) y Edmar (Empresa Familiar).

--Hubo otras distinciones ¿no?

--Sí, aguantá que ya llego. Durante el evento del lunes, que fue de gala, la doctora María del Carmen Striebeck recibió el premio a Mujer del Año y Juan José La Rocca fue galardonado como Empresario del Año. ¿Conforme?

--Impecable. Pero ahora contame algo de otros dos eventos que tuvieron lugar el jueves, ambos organizados por la Unión Industrial.

--Dale, el primero fue la conferencia sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el desarrollo económico, organizado con la UNS en el Centro Histórico Cultural de Rondeau 29.

--¿Estuvo interesante?

--No pude ir, pero me dijeron que sí, con varios expositores y presentaciones sobre casos concretos, estrategias, además de un panel de expertos y diálogo con el público que resultó muy enriquecedor.

--Me dijeron lo mismo. Así que felicitaciones a la UIBB por estas actividades que buscan promover la vinculación entre conocimiento científico y desarrollo económico regional.

--Exacto. Y el otro evento fue el cierre de actividades del 2025 en la casona de calle Brown 460, donde el presidente de la entidad, Gustavo Elías, aludió, entre otras cuestiones, a la inundación del 7 de marzo y destacó que el sector industrial, pese a haber sido impactado, estuvo a la altura y dijo presente con la comunidad al momento de ayudar.

--Además de un servicio de catering espectacular, que seguramente disfrutaste a full, hubo entrega de distinciones, ¿no?

--Exacto, los tradicionales premios Forjador. En este caso los directores Carlos Sastre y Heraldo López galardonaron a Segundo Alonqueo; luego Alejandra Beligoy y Gustavo Damiani entregaron similar reconocimiento a Néstor Etman y el director ejecutivo Ricardo Rabbione, junto a Federico Salvucci, le entregaron el Forjador a Hugo Salvucci. Luego hubo entrega de premios correspondientes al programa ImpulsaRSE y por último Fabián Gurrado, secretario de la UIBB, encabezó el brindis de fin de año.

--Perfecto. ¿Algo más antes de ir cerrando?

--Sí. ¿Te acordás que la semana pasada te mencioné a Martín Montecchia y a Manuel Llambrich? Bueno… resulta que tengo más información interesante.

--Avanti.

--Lo que están armando ya no es solo una reestructuración interna ni un “nuevo aire” para una inmobiliaria local. Es algo más grande, más afilado. Le están dando forma a un modelo de trabajo mucho más empresarial, pensado en serio para crecer y posicionarse distinto en la ciudad.

--¿En qué sentido distinto?

--En que están dejando atrás el formato tradicional y están apostando por un esquema más integral, más profesionalizado, con procesos claros, servicios más completos y una identidad mucho más sólida. No es franquicia, pero sí tiene ese nivel de ambición y orden que suelen tener las marcas grandes.

--¿Y eso cuándo lo presentan?

--El 19. Según me dijeron, hacen el lanzamiento de marca y van a publicar su nombre.

--Ya sé, no me lo podés decir, pero al menos decime qué significa.

--El nombre está inspirado en las nubes: en su capacidad de cambiar, moverse y transformarse sin perder su forma. Representa evolución, fluidez y una mirada más amplia, como quien ve el panorama completo desde arriba. La idea detrás del proyecto es esa: un real estate que se adapta, que conecta, que genera nuevas perspectivas y que acompaña procesos con más claridad y liviandad, como una nube que abre horizontes.

--Ok. Y antes de ir zarpando, acordate que el 14 de marzo el licenciado Gabriel Rolón regresa a Bahía en su despedida definitiva.

--Sí, ya se, escuché por la radio que es la última oportunidad. Será ese día, en el Teatro Don Bosco, con la obra Palabra Plena y localidades en venta por ticketbahia.com

--Exacto. Bueno, zarpemos. Hasta la semana que viene, Juan.

--Chau, José Luis, hasta el próximo domingo.