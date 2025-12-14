El nuevo Canal Maldonado: más capacidad, recreación y paisajismo

La reconstrucción del Canal Maldonado no sólo permitirá triplicar la capacidad de drenaje de agua de lluvia y poner a salvo a la ciudad de posibles nuevas inundaciones, sino que transformará todo su entorno en un nuevo corredor urbano, accesible y sostenible para la comunidad.

Precisamente, tras la apertura de sobres realizada hace pocos días en La Plata para la Licitación Pública Nº 50/2025, se dieron a conocer los avances del proyecto integral de la Etapa II, que se realizará con financiamiento del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Aprobado por el Consejo Asesor del Plan Hidráulico, el proyecto forma parte de una planificación estratégica destinada a reducir de manera estructural el riesgo hídrico en Bahía Blanca.

"Esta obra es fundamental para el futuro de Bahía Blanca. No solo triplica la capacidad del canal, sino que incorpora una mirada ambiental moderna, que deja de separar para empezar a unir el sector", señaló el intendente Federico Susbielles.

Con la apertura de ofertas concluida, comienza ahora la evaluación técnica y administrativa de las once propuestas presentadas, todas por debajo del presupuesto oficial.

"Se están siguiendo los procesos administrativos lógicos de una obra de este tamaño. Para principios del año que viene vamos a tener la obra licitada y el tiempo para los trabajos es de un año. Teniendo en cuenta las dimensiones de las obras, es un tiempo relativamente corto. Además, hay que decir que todas las licitaciones fueron por debajo del precio esgrimido por el pliego", explicó Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas de la comuna.

Un proyecto innovador

Entre las aristas importantes de esta obra, sobresale que el proyecto incorpora un diseño urbano innovador que permitirá recuperar áreas verdes, sumar espacios de encuentro y mejorar la conexión entre barrios mediante un recorrido peatonal y ciclista continuo.

Las nuevas áreas públicas se desarrollarán en dos niveles:

--Nivel superior: plazas, pasarelas y jardines de conexión. Se construirán piezas modulares que funcionarán como lugares de encuentro, permanencia y circulación. Sus tipologías son: 5 pasarelas peatonales tipo P (3,5 m); 1 pasarela tipo A (6,5 m); 3 plazoletas tipo B (13 m); 1 pieza tipo C —jardín— (26 m) y 1 pieza tipo D —plaza— (26 m). Estos espacios estarán equipadas con iluminación y mobiliario urbano, garantizando seguridad peatonal y habilitando nuevos usos del espacio.

--Nivel inferior: paseo lineal y bicisenda. En el sector de la berma se construirá un paseo accesible con: senda peatonal; bicisenda; canteros lineales; gradas y escalinatas y sectores de descanso. Este corredor se extenderá por 2 km, desde Don Bosco y Harrington hasta el Parque Maldonado. También se incorporará una tribuna a cielo abierto para actividades culturales.

Próximos pasos

La obra demandará una inversión superior a los $35.000 millones y tendrá un plazo de ejecución de 365 días corridos. Su propósito central es reforzar la seguridad hídrica y, simultáneamente, revalorizar urbanísticamente el sector, integrándolo como espacio público de uso comunitario.

La intervención de la Etapa II, que se espera comience en marzo del año próximo, comprende la reconstrucción de un tramo del canal, el comprendido entre calle Don Bosco y la desembocadura, un total de 2.400 metros de extensión.

Esta sección incluye también un nuevo puente sobre calle Pacífico; más de 2 km de canal trapecial; un canal excavado de 390 metros con 42 metros de base; nueva desembocadura; sumideros y caños de empalme en todo el recorrido y tratamiento estabilizado en calles paralelas.

La ampliación permitirá triplicar la capacidad de evacuación, ya que el borde superior pasará de 19 a 26 metros; el fondo será de 21 metros (contra los 12 actuales) y el caudal aumentará de 300 m³/s a 900 m³/s.

La profundidad se mantendrá en 3,60 metros y los taludes laterales tendrán mayor pendiente para mejorar la eficiencia hidráulica.

La siguiente etapa, la III, será entre Don Bosco y Castelli, la IV entre Castelli y Zapiola, la V entre Zapiola y el partidor y la VI es la reconstrucción del partidor propiamente dicho.

“Una obra estratégica que proyecta a Bahía hacia el futuro, con una visión ambiental clave para prevenir inundaciones y recuperar espacios verdes. Este proyecto transforma el entorno urbano. Recupera áreas verdes, suma espacios públicos seguros y construye infraestructura sostenible para las próximas generaciones”, cerró el jefe comunal.