Una buena: comenzará la puesta en valor de la Escuela Nº 2

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Audionota: Danilo Belloni

A siete meses de realizada la licitación, el Concejo Deliberante dio el visto bueno al Departamento Ejecutivo para la aceptación de la única oferta recibida el 21 de mayo último para la obra de puesta en valor del hall y de la parte central de la fachada de la Escuela Nº 2 de Vieytes 51.

De esta manera se dará inicio a una obra que fue licitada en dos ocasiones, primero en marzo de este año, con un único oferente y que quedó sin efecto por un error administrativo, y nuevamente en mayo, con la presentación de la misma empresa.

El único oferente fue Probras Bahía, que en ambas convocatorias cotizó los trabajos en $ 718.250.000, un 19,68% por encima del presupuesto oficial.

A pesar de la demora en aprobarse la propuesta –por ser única exigió el visto bueno del legislativo--, la empresa dio su conformidad para mantener su oferta, a pesar de haber vencido el plazo obligatorio de mantenerla.

Queda entonces de lado la idea manifestada desde el municipio de postergar esta intervención hasta disponer de los recursos necesarios para reparar la totalidad del frente.

“La idea es comenzar de inmediato los trabajos, en lo posible este mes, de modo de terminarlos antes de que empiecen las clases el año venidero y así evitar incomodar su funcionamiento”, explicó a La Nueva. el secretario de Obras Públicas del municipio, Gustavo Trankels.

Se podrá de esta manera retirar parte del vallado y las pantallas que desde hace ocho años rodean el edificio para evitar que la caída de revoques y molduras sea un riesgo para los peatones.

El lugar

No es un hecho menor que haya una empresa interesada en realizar las tareas –con el aditamento de ser local– atento que para este tipo de obra, en la cual se intervienen edificios de valor patrimonial, existen ciertas exigencias en cuanto a experiencia en la materia, lo cual suele generar dificultades para encontrar participantes.

Probras Bahía tiene como inmediato antecedente la puesta en valor de la fachada del Banco de la Nación Argentina, en Estomba y Moreno, intervención que devolvió al edificio su terminación original símil piedra, tarea semejante a la que se plantea para el frente de la Escuela Nº 2.

Intervenir la Escuela Nº 2 no es además una obra cualquiera, tanto por su historia, como por su arquitectura y por lo que genera ver al edificio en tan malas condiciones.

En el lugar desarrollan sus actividades la Escuela Primaria Nº 2; la de Educación Secundaria Nº 6 y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 3, Julio César Avanza.

Inventariada como bien de valor patrimonial local y con rango de Monumento Histórico Provincial, el municipio iniciará la reparación recurriendo a recursos del Fondo Educativo, quedando a la espera de disponer de recursos del Estado provincial para completar el resto de los trabajos.

Las formas

“La intervención se desarrollará en una de las partes más importantes del edificio, la más visible, por lo que su tratamiento será extremadamente riguroso”, señala la memoria descriptiva que define al inmueble como “el más representativo de la escuelas del centenario de la ciudad”.

De líneas neoclásicas, la fachada se compone con cinco volúmenes: el central, que es el que se pondrá en valor, que se adelanta con un pórtico con escalinata, dos alas laterales y dos volúmenes salientes ubicados en los extremos.

La organización simétrica del frente, con un centro jerarquizado, es propio de la manera de diseñar en la época, como también lo es la organización vertical en basamento, desarrollo y coronamiento.

El pliego menciona también que a pesar de su delicada situación, el edificio muestra “un buen estado de conservación general, con una estructura estable, sin patologías de consideración”.

La obra tiene un plazo de 90 días e incluye un proceso de limpieza y reparación, el completamiento de la mampostería, la reposición y fijación de partes, la iluminación exterior y el revestimiento final.

Por otra parte se trabajará en el hall principal, restaurando la escalera y puliendo los pisos. Por último se reconstruirá la vereda y se adecuará el arbolado de calle.

La municipalidad señaló que mantendrá el cerco preventivo en las partes pendientes de reparación, lo cual, si bien afectará la estética del conjunto, busca funcionar como como un llamado de atención sobre la necesidad de completarla.

Un toque de historia

El edificio de la Escuela Nº 2 fue construido entre 1926 y 1928, merced a la gestión del gobernador Valentín Vergara, vecino de nuestra ciudad.

Hubo en el lugar un primer edificio, inaugurado en 1889, al cual se trasladaron las Escuelas Primarias Nº 1 y Nº 2 que hasta entonces funcionaban en Sarmiento 64.

A fines del siglo XIX ambas escuelas fueron fusionadas con el Nº 2, dejando vacante el Nº 1, el cual fue asignado en 1906 a la escuela que desde 1952 funciona en Chiclana 851.

El edificio fue inaugurado el 11 de abril de 1928, aunque su habilitación recién se verificó en marzo de 1929. La Escuela mantuvo el nombre de Centenario hasta 1947, cuando fue rebautizada Gobernador Valentín Vergara.