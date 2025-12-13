En vivo: Racing y Estudiantes definen al campeón del Torneo Clausura

Racing y Estudiantes de La Plata ya juegan la gran final del Torneo Clausura de fútbol, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

El partido se juega en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El árbitro designado es Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

La nota polémica la da la presencia de Juan Sebastián Verón en la platea, rodeado de simpatizantes de Estudiantes que abuchearon al presidente de AFA, Claudio Tapia.

Formaciones

Estas son las formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Cronología

21.29. ¡Se lo pierde Estudiantes! Gran remate de Medina, de derecha, al arco de Racing. Se por el travesaño. La más clara del Pincha hasta el momento.

21.24. En 20 minutos del primer tiempo Racing tiene las llegadas más claras en el arco rival. La final sigue cero a cero.

21.19. Vergara se lo pierde para Racing, al aprovechar una mala salida de Estudiantes. El remate se fue desviado por el segundo palo del arquero rival. Mirá la jugada:

21.17. Avisa Racing, con un remate de larga distancia de Nardoni, que se va desviado y exigió al arquero Muslera.

21.04. ¡Comenzó el partido! La gran final en marcha.