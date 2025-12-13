Monte lo hizo de nuevo: venció a Universitario en un partidazo y ganó su séptimo título en fila

El plantel y el cuerpo técnico de Monte celebran en La Quinta el séptimo título en fila. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Atlético Monte Hermoso venció esta tarde a Universitario "A" y se consagró campeón de la Copa de Oro en el Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey.

El equipo del balneario ganó un partidazo, por 3 a 2, en la final extra que se disputó en La Quinta de El Nacional ante un gran marco de público.

Las montehermoseñas, que comenzaron en desventaja, dieron vuelta el marcador con goles de Brisa Díaz (a los 21 minutos) y un doblete de Daiana Ackerley (48m. y 51m.), todos de jugada.

La Pirañas arrancaron ganando con tanto de Agustina Lértora tras el primer corto (tuvo dos, contra 6 de Monte) del partido (a los 4 minutos) y luego Martina Orilio puso el 2 a 2 parcial (25m.).

En un partido muy disputado, parejo y con muchas ocasiones de riesgo, el Atlético se repuso el del arranque adverso y terminó convirtiendo en figura a la arquera de Uni Agostina Aguzzi y logró dar vuelta el partido.

Aunque Universitario reaccionó y lo empató, el siete veces campeón terminó logrando un triunfazo con el doblete de Ackerley.

Sobre el final, a falta de dos minutos, cuando Uni ya jugaba con arqueravolante y Monte tenía una jugadora menos por amarilla a Valentina Tapia, la arquera del Atlético Camila Gentili tuvo un acción determinante.

Luego de que la bocha ingresara al área en una acción que no parecía llevar peligro -porque no había sido desviada por nadie dentro del semicírculo- la pelota dio en el palo y la acción recobró vida. Tras ese rebote y ante la inminente llegada de la delantera Bianca Sardi, Gentili tuvo una gran reacción lanzándose con el pelo y enviando la bocha hacia un costado.

De esta manera, Monte terminó festejando y se adjudicó su séptimo título a nivel local de manera consecutiva (racha que comenzó con el Clausura de 2022) y se quedó también con la Copa ABH por haber ganado los dos torneos (Apertura y Clausura) de la temporada.

Previo a este duelo, el elenco que dirige Martín Berlatto había sido el mejor de la fase regular con 9 triunfo, 2 empates y una derrota. Anotando 32 goles y recibiendo sólo 8.

Luego, en los cruces, venció a Pacífico "A" en la semifinal por 3 a 1 y posteriormente cayó ante Uni en el balneario por 1 a 0, lo que llevó la definición a esta final extra

Formaciones

Atlético Monte Hermoso formó hoy con Camila Gentile, Brisa Cuevas, Carola Dichiara, Sol Ayala; Morena Cervato, Bárbara Dichiara, Antonella Cardenas, Valentina Tapia; Morena Andrade; Diana Ackerley y Lucía Alejo. Luego ingresaron: Mía Apud, Malena Artaza, Brisa Díaz, Sabrina Martínez, Delfina Hernández y María Sol Maleweski. DT: Martín Berlatto.

Universitario "A", en tanto, arrancó el juego con: Agostina Aguzzi; Carmela Barateli, Sofía Macchia, Josefina Calió; Julieta Kluin, Valentina Kluin, Isabella Orioli, Martina Orioli; Guadalupe León, Agustina Lértora y Valentina Guimaraenz. Desde el banco llegaron: Valentina Abarzua, Kiara Acuña, Morena Guimaraenz, Ampara Sabatini y Bianca Sardi. DT: Ezequiel Muñoz.

Campeones y ascendidos

Las otras dos Copas ya conocieron el pasado fin de semana a sus campeones, ya que los mejores de la fase regular repitieron en los playoffs.

En tal sentido, Independiente de Coronel Dorrego se quedó con la de Plata y logró el ascenso a la Copa de Oro 2026.

Mientras que Universitario "B" fue el mejor de la de Bronce y jugará en la de Plata el próximo año.

En Caballeros, en tanto, Universitario se consagró tricampeón del torneo tras vencer a El Nacional en la final.

Los mejores del 2026

El próximo lunes la Asociación Bahiense de Hockey realizará la habitual entrega de premios, para condecorar a los mejores equipos y jugadores de la temporada 2025.

La misma se llevará a cabo en el Bahía Blanca Plaza Shopping, a partir de las 18.30.