La ciudad.

Buscan a los dueños de elementos secuestrados en un allanamiento

Efectivos de la comisaría Primera incautaron en una vivienda dos consolas de videojuegos.

Foto: Policía

Efectivos de la comisaría Primera intentan determinar la procedencia de dos consolas de videojuegos secuestradas durante un allanamiento realizado en una vivienda del macrocentro, informaron fuentes oficiales.

Desde la dependencia indicaron que el procedimiento se desarrolló por pedido de la UFIJ Nº 2 en un inmueble ubicado en la zona de Donado al 600.

En el lugar incautaron una Playstation 3 con cables de entrada y una Playstation 4. 

Los voceros señalaron que el propietario del sitio no pudo acreditar la propiedad de esos elementos.

Ambos objetos fueron trasladados a la seccional donde quedaron a resguardo hasta localizar a sus dueños.

Quienes hayan resultado damnificados por el robo de objetos similares se pueden presentar en Berutti 650 o llamar al teléfono 4556482.

