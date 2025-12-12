Sportivo frenó a Liniers y 9 de Julio recuperó la localía ante Independiente: las series están 1-1

Federico Escobar, seguido por Bautista Olivera, fue figura de Sportivo. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Sportivo Bahiense y 9 de Julio ganaron e igualaron las series 1-1, por lo tanto habrá -de mínima- cuartos partidos en las series correspondientes a la Promoción entre los equipos de Primera y Segunda.

El tricolor, equipo que viene de Segunda, derrotó a Liniers (de Primera), por 82 a 80, mientras que 9 de Julio (Primera) se recuperó venciendo a Independiente, 84 a 70.

Los terceros encuentros irán el próximo martes, invirtiendo las localías.

Sportivo 82, Liniers 80

Sportivo se fue masticando bronca en el primer partido (lo ganó el Chivo en suplementario) y esta noche confirmó que puede ganarle a Liniers, a pesar de venir de una categoría inferior.

Una vez más el albinegro, que llegó a sacar 15 de luz (39-24), cayó en errores propios, forzando el juego, perdiendo lucidez y llenándose de dudas.

Claro que el local tuvo su mérito, partiendo de la defensa y recortando esos 15 en contra en los últimos 3m50 del segundo cuarto, con parcial de 14-2.

Hasta ese momento, Liniers había dominado, ganando el primer cuarto 25-15 con buenas producciones de Santiago Gattari, Franco Ferrari y Alan García.

No obstante, Sportivo insistió, tuvo encendido a Federico Escobar, su figura, con 24 puntos (3-5 en triples, 7-1 en dobles y 1-3 en libres), más 6 rebotes.

Y fue decisivo Joaquín Tuero, a pesar que primero falló dos libres restando 58 segundos, con Sportivo ganando 78-76.

Enfrente Bautista Olivera empató y falló desde la línea tras falta: 78-78 (35 segundos).

En la reposición, volvió a aparecer en escena Tuero, metiendo un triplazo, con 17 segundos (81-78).

Nuevamente Olivera decidió y anotó los dos libres de una falta: 81-80.

Restaban 7s02/10, respuso tras tiempo muerto Sportivo, Gattari cortó con falta a Tuero, metió el primero, falló el segundo y Olivera alcanzó a tomar un triple lejano que pegó en el aro.

En Sportivo, Manuel Ayala metió 15 puntos (6-9 en dobles y 3-9 en libres), además de 7 rebotes y Gonzalo Martínez anotó 14 (2-7 en t3, 3-5 en t2 y 2-2 en t1).

En el Chivo, Ferrari terminó con 8-12 en dobles y 5-7 en libres, más 6 rebotes.

La síntesis:

Sportivo (82): R. Blanco (9), G. Stach (5), G. Martínez (14), E. Miguel, M. Ayala (15), fi; U. Montes (4), J. Tuero (6), F. Escobar (24) y M. Pristupa (5). DT: Miguel Loffredo.

Liniers (80): S. Gattari (10), A. García (15), G. Groppa (9), B. Olivera (15), F. Ferrari (21), fi; T. Del Sol (3), O. Cancellarich (5), J. Marinsalta (2), N. Ramos y F. Lanaro. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Sportivo, 15-25; 38-40 y 54-60.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: 1-1.

Independiente 70, 9 de Julio 84

9 de Julio respira un poco más tranquilo, tras superar a Independiente, por 84 a 70, y así recuperar la localía en la serie luego de la derrota inicial.

Si bien al viola le faltó Juan Pablo Morán (por un pequeño desgarro y probablemente tampoco juegue el próximo), nuevamente fue una durísima oposición para el equipo que viene golpeado de Primera.

El primer cuarto fue del local (21-16) con un juego interior más fuerte, aprovechando el buen momento de Alen Ríos (completó en la noche 28 puntos, con 13-17 en dobles y 16 rebotes) y corriendo la cancha.

Ya en el segundo empezó a acomodarse la visita, imponiendo más su ritmo (23-11). Aunque después de sacar 10 de luz, 9 de Julio sufrió la mano caliente de Agustín Astradas (completó 5-8 en triples), que le devolvió la ventaja al viola 53-51, con parcial de 15-3.

El que salió a apagar el incendio fue Santi Ruesga, también con su tiro a distancia, y 9 de Julio respondió con parcial de 15-4, cerrando el tercer cuarto 66-57.

A partir de ahí, la visita sí logró mayor regularidad y pudo ganar, además de volver a creer.

Definitivamente, estas series esán marcadas por los subibajas emocionales y eso queda plasmado en cada juego.

La síntesis:

Independiente (70): M. Schmir, J.I. De Pástena (5), A. Astradas (20), L. Figueroa (3), A. Ríos (28), fi; M. Zonza, F. Slonimsqui (9), R. Catalá (5) y V. Gemetro. DT: Javier Musumeci.

9 de Julio (84): S. Ruesga (22), F. Anaya (18), M. Costa (7), A. Almirón, C. Fraga (2), fi; F. Goyanarte (5), L. Vecchi (14), S. Villegas (7) y S. Boyé (9). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Independiente, 21-16; 32-39 y 57-66.

Incidencias: fue descalificado Andrés Almirón, al término del primer cuarto, por doble técnica.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Joel Schernenco.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Serie: 1-1.