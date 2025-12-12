Femicidio de Mónica Esteban: quedó firme la condena a perpetua de Mario Saucedo

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua de Mario Saucedo por el femicidio de Mónica Esteban, ocurrido hace ocho años en Villa Mitre.

Fuentes oficiales indicaron que los jueces rechazaron un recurso presentado por su defensor, confirmando la sanción impuesta el 6 de noviembre de 2018 por el Tribunal Criminal N° 2 de nuestra ciudad.

Precisamente, el órgano bahiense decretó la firmeza de la sentencia tras ser notificado de la decisión.

En el debate intervinieron el fiscal Mauricio Del Cero y la abogada Viviana Lozano, como representante de la familia de la víctima.

Mónica, de 40 años, fue encontrada sin vida el 29 de septiembre de 2017 en su vivienda de Washington al 700.

A la mujer la encontraron estrangulada en una situación que intentaba aparentar un suicidio, aunque la investigación logró descubrir que, en realidad, se había tratado de un asesinato.

Las pruebas de ADN -lo ubicaron en el lugar del delito- fueron claves para imputar a Saucedo, quien tenía antecedentes por violencia de género.

Saucedo fue detenido el 1 de octubre de ese año en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña. Los voceros dijeron que fue localizado en la casa de su madre, cuando al parecer pretendía quitarse la vida.

En 2020 el Tribunal de Casación provincial había ratificado el fallo condenatorio.

A mediados de este año una amiga de la víctima manifestó su indignación e impotencia por descubrir que el acusado (está alojado en la Unidad Penal N° 19) tiene presencia en las redes sociales y se vincula de esa manera con otras personas.

“Esto ha pasado varias veces y lo que intento es darlo a conocer para que no siga teniendo vida social. La condena ya está, pero quiero que otras mujeres se enteren de lo que pasó”, indicó la mujer a La Nueva.