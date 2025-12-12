Fuerte choque entre un camión y un colectivo en Láinez y Juan Manuel de Rosas

Un fuerte choque entre un camión y un colectivo de la empresa San Gabriel ocurrió esta mañana, pasadas las 8, en la avenida Juan Manuel de Rosas, sobre la rotonda que limita a la calle Láinez.

Por el momento, el tránsito vehicular permanece cortado por lo que se sugiere circular con precaución por el sector.

La primeras versiones señalan que el camionero se habría quedado sin frenos.

No hay heridos de gravedad, mientras que el chofer de la línea 506 fue el más afectado por la colisión: "Está golpeado y dolorido, pero lo revisaron y estaba bien; le harán estudios y veremos cómo sigue", contó Roberto Ponce, dirigente de la UTA.

Testigos manifestaron que el colectivo circulaba por Láinez y se prestaba a ingresar a la rotonda; mientras que el camión venía por Juan Manuel de Rosas. Su acoplado quedó derribado sobre la cinta asfáltica.

Trabajan en el lugar personal médico, de Defensa Civil, bomberos y la Policía.

Noticia en desarrollo