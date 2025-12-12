La dupla Gibelli-Vignales subirá al escenario mayor de Cosquín

Los artistas Pablo Gibelli y Jorge Vignales viven días de emoción, vértigo y celebración. Ambos resultaron ganadores del Pre-Cosquín 2026 en la categoría Canción Inédita con la obra “…Y me encontré”, letra de Gibelli y música de Vignales.

Gracias a este logro, pisarán por primera vez el histórico escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín los próximos 5 y 6 de enero, un anhelo largamente esperado.

Para Gibelli, llegar a Cosquín tiene un valor especial:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Siempre deseé llegar a ese escenario. Ya lo había intentado en otro Pre-Cosquín. Esta vez es distinto, llegamos con una canción que sentimos profundamente”, cuenta.

La dupla creativa trabaja desde hace años, pero su impulso definitivo surgió durante la pandemia. Cada uno desde su casa, Gibelli escribía letras mientras Vignales componía melodías.

“Jorge se desvelaba y me mandaba melodías por WhatsApp. Me decía: ‘¡Escribí, escribí!’. Y yo me sentaba a escribir. De esos intentos salieron 12 tangos y milongas. ¡Ya no sabíamos más a quién escribirle! Le escribimos hasta al cajero automático”, recuerda Pablo, entre risas.

En ese período de encierro, de insistencia creativa y necesidad de expresión, nació “...Y me encontré”, una canción que ahora los llevará al festival de folklore más importante del país.

Bahía Blanca, sede y semillero

Este año, Bahía Blanca fue sede del Pre-Cosquín, evento que se desarrolló el fin de semana del 6 y 7 de diciembre, organizado por el Instituto Cultural, cuya directora es Natalia Martirena.

“Queremos representar a nuestra ciudad. Ya es un premio haber ganado la posibilidad de estar ahí --sostienen--. Estamos preparándonos con inmensa felicidad y con toda la esperanza de ganar, porque uno tiene que visualizarse de esa manera”.

Gibelli y Vignales vienen trabajando un repertorio amplio, variado y profundamente personal: tangos, milongas y “otras yerbas”, como describen, con letras que recorren emociones, historias de vida y también el humor, todos sentimientos que forman parte de nuestras experiencias de vida.

“Entre los proyectos para 2026 está la idea de presentar todo nuestro material, que es mucho y muy bueno. Tenemos canciones que atraviesan distintas sensaciones y vivencias”, adelantan.

El desafío de Cosquín aparece entonces como un escalón natural, pero también como un punto de partida cargado de ilusiones.

Ambos artistas destacaron el esfuerzo de quienes hicieron posible la sede local: el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, el Instituto Cultural y el Municipio, instituciones que apostaron por un evento de magnitud. En especial, remarcaron el rol de Fernando Miro y Jorge Arruti.

Con la mirada puesta en enero, Gibelli y Vignales afinan detalles, voces y emociones. El sueño está en marcha, y esa canción nacida en tiempos de encierro ahora los lleva al centro mismo de la música popular argentina.

El escenario está esperando.