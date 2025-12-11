Lo fueron a detener por hurto y amenazas: tenía armas de guerra

Personal policial detuvo a un hombre por hurto y amenazas cuando su empleador quiso recuperar los elementos que le había sustraído.

En Pilcaniyen y Roberto Clegg se aprehendió a Diego Ezequiel Yanishewski, de 43 años.

En su domicilio, además, secuestraron armas de fuego de guerra y uso civil.

La denuncia original fue realizada por su empleador luego que, el ahora detenido, sustrajera varias herramientas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cuando se presentó en la vivienda de Yanishewski fue que recibió las "amenazas calificadas".

El operativo fue llevado a cabo por personal de la comisaría Quinta. Toman intervención las UFIJ número 7 y 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.