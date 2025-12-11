Bahía Blanca | Jueves, 11 de diciembre

La ciudad.

Lo fueron a detener por hurto y amenazas: tenía armas de guerra

Luego de robar herramientas de su trabajo, terminó amenazando a su empleador cuando las quiso recuperar.

Personal policial detuvo a un hombre por hurto y amenazas cuando su empleador quiso recuperar los elementos que le había sustraído.

En Pilcaniyen y Roberto Clegg se aprehendió a Diego Ezequiel Yanishewski, de 43 años.

En su domicilio, además, secuestraron armas de fuego de guerra y uso civil.

La denuncia original fue realizada por su empleador luego que, el ahora detenido, sustrajera varias herramientas.

Cuando se presentó en la vivienda de Yanishewski fue que recibió las "amenazas calificadas".

El operativo fue llevado a cabo por personal de la comisaría Quinta. Toman intervención las UFIJ número 7 y 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

