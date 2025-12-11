Un tenista fue sancionado por 20 años por una red de arreglo de partidos

El tenis mundial quedó sacudido tras conocerse la dura sanción contra el francés Quentin Folliot, quien llegó a ocupar el puesto 488 del ranking ATP en 2022 y que ahora fue castigado con 20 años de suspensión por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La medida, que incluye una multa de 70 mil dólares y la obligación de devolver otros 44 mil recibidos ilícitamente, se aplicó luego de comprobarse que el jugador cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis, convirtiéndose en uno de los casos más graves registrados en el circuito.

Según la ITIA, Folliot actuaba como figura central en un grupo de jugadores que respondían a un sindicato internacional dedicado al arreglo de partidos.

Las acusaciones incluyeron manipulación directa de resultados, recepción de dinero para perder, ofrecimiento de sobornos a otros jugadores, suministro de información privilegiada, conspiración, destrucción de pruebas y negativa a cooperar con los investigadores.

El francés, suspendido provisionalmente desde mayo de 2024, tendrá prohibido hasta 2044 competir, entrenar o participar en cualquier evento autorizado por los organismos que integran la ITIA, entre ellos ATP, WTA, ITF y los Grand Slams.

La sanción lo ubica entre los casos más severos de la historia del deporte, solo por debajo de las suspensiones de por vida como la del brasileño Joao Souza. El escándalo vuelve a poner a Francia bajo la lupa, ya que es el país con mayor cantidad de jugadores castigados por corrupción.