Causa AFA: la Justicia ordenó allanamientos en un country

La AFA, en la mira de la Justicia. Foto: NA.

La Justicia ordenó realizar allanamientos en un country de Pilar, en la causa donde se investiga a presuntos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se trata del barrio Ayres Plaza, en una propiedad que está a nombre de Real Central SRL, de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes están señalados como presuntos testaferros de Tapia e incluso tienen prohibición de salir del país por orden del juez federal Daniel Rafecas.

Son dos lotes en el barrio Ayres Plaza, los cuales dicen “a construir”, aunque hay fotos en circulación que revelarían que se trata de una mansión.

Esta situación se da solo dos días después de los allanamientos que realizó la Policía Federal Argentina en distintas sedes de la AFA y más de 15 clubes, en torno a la causa que vincula al ente madre del fútbol argentino con Sur Finanzas. (NA).