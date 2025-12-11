Doohan lo hizo de nuevo: chocó dos veces en la misma curva en Suzuka

El 2025 debía ser el año soñado desde chico para Jack Doohan y se convirtió en una pesadilla cada vez más profunda.

Sin lugar en Fórmula 1 tras haber sido degradado a piloto reserva de Alpine después del GP de Miami (fue reemplazado por Franco Colapinto desde Emilia-Romagna), el australiano comenzó a trabajar para reconstruir su carrera y apuntó a la Super Formula de Japón.

Finalizado el GP de Abu Dhabi que cerró la temporada de F1, donde estuvo como parte del staff del team de Enstone, Doohan viajó a Suzuka para participar de los test, pero nada fue como esperaba…

El piloto de 22 años se accidentó dos veces en dos días consecutivos en la pista japonesa y en ambas ocasiones fue en la misma curva: Degner.

El miércoles perdió el control del auto del equipo Kondo Racing y terminó golpeando las barreras de contención con el lateral derecho. Y hoy, durante la cuarta sesión (se dividieron en dos por jornada) se pegó de frente contra las barreras. El daño no fue importante, el equipo le cambió el alerón y pudo continuar.

Doohan tiene contrato con Alpine hasta el cierre de 2026 y el equipo le confirmó a ESPN.com durante el GP de Brasil que continuará formando parte de la escudería durante el próximo año.

Sin embargo, el australiano estaría tratando de finalizar su vínculo con los franceses. Flavio Briatore ya no es más su mánager después de que Jack y su padre Mick, pentacampeón de motociclismo, decidieran buscar un nuevo grupo de managment.