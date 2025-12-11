Se cumplen dos meses de la desaparición de los jubilados en Comodoro Rivadavia

Dos meses se cumplen de las desapariciones de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder, la pareja de jubilados que fueron vistos por última vez el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia y en las últimas horas el Ministerio de Seguridad Nacional impuso una recompensa para quien aporte datos.

Morales y Kreder habían empezado una relación hacía pocas semanas y aquel fin de semana decidieron emprender un viaje romántico, pero algo salió mal. El 11 de octubre salieron del domicilio del jubilado, en la calle 1° de mayo, en el barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con cúpula color champagne, con destino a la localidad de Camarones, provincia de Chubut.

Sin embargo, la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Durante estos dos meses se llevaron a cabo operativos de gran magnitud, pero la única pista firme es la camioneta de Kreder, la cual se halló días después en la zona conocida como “Zanjon de Visser”.

Actualmente los investigadores manejan tres hipótesis: desaparecieron por voluntad propia, que sufrieron un evento accidental o, la que creen más fehaciente, que fueron víctimas de un hecho delictivo que terminó en ambos homicidio.

Ante la incertidumbre, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió ofrecer una recompensa de $5 millones, por cada uno, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la pareja. (NA)