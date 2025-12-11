Quién es Sebastián Dubuc, el nuevo "rayo" con el que cuentan Los Pumas 7s

Transcurridas las dos primeras etapas del Seven Series el seleccionado argentino de rugby de rugby seven ingresó en un período de receso, hasta retomar el calendario a fines de enero del 2026.

La próxima gira doble para Los Pumas 7s tendrá como destinos Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y Perth (7 y 8 de febrero).

Mientras tanto se dieron a conocer una serie de números que forman parte de la estadística del equipo argentino tras las dos primeras etapas, Dubai y Ciudad del Cabo.

Uno de los datos es significativo y tiene que ver con la velocidad máxima que se midió a uno de los jugadores debutantes en suelo sudafricano.

Debuc en diálogo con Mauro Giovannini, enviado de "La Nueva." a Asunción.

Sebastián Debuc alcanzó un pico de velocidad de 35,5 kilómetros por hora, quedando como segundo -y muy cerca- de Marcos Moneta (hizo 35,6 en la etapa de Emiratos Árabes).

Debuc, de 20 años, forma parte del Comité Olímpico Argentino a partir de su inclusión en el seleccionado albiceleste que disputó los Panamericanos Junior Asunción 2025, donde Los Pumas 7s ganaron la medalla de oro. En dicho campeonato anotó el try de la victoria en la final ante Uruguay (22-17) y fue el capitán del equipo, tal como lo reflejó una cobertura especial de "La Nueva.".

El veloz jugador bonaerense también integró la línea de backs en Pampas en el Súper Rugby Américas.

Por otra parte, en Singapur los rivales de grupo confirmados con Francia, Nueva Zelanda y Australia (sector B).

En el grupo A estarán Sudáfrica, Fiji, Gran Bretaña y España.