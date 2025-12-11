Con presencia bahiense, Las Leonas debutaron venciendo a Alemania y hoy van ante las mejores

Con la bahiense Valentina Costa Biondi, el seleccionado femenino de hockey sobre césped debutó con el pie derecho anoche en la FIH Pro League y hoy tendrá otra exigente prueba.

Las Leonas vencieron ayer a Alemania, por 1 a 0, en el partido que marcó el estreno en la competencia para el combinado nacional en la ventana que se disputa en el Polideportivo Provincial de Santiago del Estero

El gol del triunfo albiceleste lo marcó Agustina Gorzelany, de córner corto, a los 13 minutos.

En el elenco que conduce Fernando Ferrara estuvo presente la bahiense Valentina Costa Biondi, quien sumó minutos llegando desde el banco.

La vigente campeona con San Fernando del Torneo Metropolitano fue la única de las tres jugadoras surgidas de la ABH en ser convocada para el duelo de ayer, ya que la bahiense Candela Esandi y la montehermoseña María Emilia Larsen no integraron la nómina pese a estar en el plantel.

Tras esta victoria, Las Leonas volverán a ver acción esta noche, midiéndose ante Países Bajos, a partir de las 21.30.

El vigente bicampeón olímpico, tricampeón mundial y cinco veces ganador de la Pro League viene de vencer a Alemania por 2 a 1 en el estreno.

En lo sucesivo, Argentina volverá a medirse ante las alemanas y las neerlandesas, el sábado y el domingo respectivamente, siempre desde las 21.30.

Debut de Los Leones

El Seleccionado argentino de hockey masculino le ganó a Países Bajos por 4-2 en el penalty shootout, luego de empatar por 1-1 en tiempo reglamentario, en el encuentro que disputaron hoy, en el Polideportivo Provincial de Santiago del Estero, por la primera fecha de la FIH Pro League 2025/2026.

El único gol nacional en tiempo regular fue convertido por Lucas Toscani, mientras que en los penales marcaron Tomás Domene, el propio Toscani, Lucio Méndez Pin y Bautista Capurro.