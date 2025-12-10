El Indio Solari emocionó a los fans con un mensaje grabado en pleno show

La primera noche de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata volvió a reunir a miles de seguidores y dejó uno de los momentos más conmovedores del año: la aparición del Indio Solari a través de un video especialmente grabado para la ocasión.

Mientras la banda repasaba gran parte de su repertorio, el estadio quedó en silencio cuando el músico irrumpió en las pantallas gigantes.

Con su tono inconfundible y visible emoción, el Indio le habló directamente a los ricoteros que agotaron localidades una vez más.

“Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la providencia quiso que se cruzaran conmigo un par de cositas que me impiden… ya saben ustedes de qué hablo”, dijo, en referencia a la enfermedad de Parkinson que lo alejó de los escenarios.

“No quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes. Los quiero mucho, los respeto mucho como público. Son de los mejores del planeta”, manifestó.

El mensaje, breve pero contundente, despertó una ovación unánime que recorrió todo el estadio y se replicó en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron las imágenes: “No es lo mismo sin vos”, “Nos hiciste emocionar”, “Sos único”.

Aunque hace años no se presenta en vivo, Solari mantiene un vínculo firme con su público y no esquiva hablar de su presente.

Con Los Fundamentalistas sosteniendo el ritual ricotero en vivo y una comunidad que no afloja, la aparición del Indio volvió a confirmar que su legado va mucho más allá del escenario.