¿Qué famosas hicieron “La caminata de la loba“ en el segundo show de Shakira en Vélez?

La cantante Shakira hizo vibrar Buenos Aires con segundo show sold out en Buenos Aires, como parte del cierre de su gira internacional “Las Mujeres Ya no Lloran World Tour”.

La barranquillera tendrá su último round en Buenos Aires el jueves 11 de diciembre en el Estadio Vélez y cerrará su gira el próximo 14 y 15 de diciembre en el estadio Mario Kempes en Córdoba.

Qué famosas caminaron junto a Shakira en “La caminata de la loba”

Tal y como lo hizo durante su exitosa gira por el mundo, la colombina reunió a centenares de fanáticos que tuvieron la suerte de acompañarla en su denominada “Caminata de la loba”, momento clave del inicio del show que marca el encuentro de “La Loba” con su público.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sofía Jujuy y Cande Rugerri fueron algunas de las modelos elegidas para caminar con Shakira en el segundo show en Vélez.

Además, las personalidades de redes sociales; Marti Morales, Cami Jara, Anabela Sánchez y Justina Castro. (N/A)