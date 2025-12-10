La selección femenina de la Liga del Sur arranca la segunda rueda en Olavarría

La selección femenina de la Liga del Sur visita esta tarde a su par de Olavarría, en la continuidad del Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana.

El combinado de nuestro medio se presentará desde las 17 en el estadio Pedro Iriart Legorburu de Sierra Chica.

Por el mismo grupo, hoy también se medirán Laprida y Tres Arroyos, a partir de las 19, en cancha del Club Juventud.

El equipo dirigido por Walter Lofrano llega a esta juego con puntaje ideal, tras cosechar tres triunfos en la primera rueda de la fase de grupos.

De hecho, al rival de esta tarde lo superó en la primera fecha como local, por 5 a 1, y luego venció sucesivamente a Laprida (4 a 1) y Tres Arroyos.

*Posiciones

Así está la tabla, tras cumplirse la primera ronda:

1) Liga del Sur, 9 puntos.

2) Olavarría, 6.

3) Laprida, 3.

4) Tres Arroyos, 0.