Liga del Sur: la final de la B irá el sábado y la de la A se jugará el domingo

Llegó la hora de la verdad. Este fin se semana se jugarán las dos finales en el fútbol de la Liga del Sur.

El sábado, La Armonía y Comercial estarán frente a frente en cancha de Liniers por un lugar en la elite del fútbol doméstico.

El cotejo irá a las 17 en el Alejandro Pérez y en caso de empate se ejecutarán directamente penales.

El ganador jugará la temporada 2026 en la A y el perdedor será el rival de San Francisco en la Promoción.

La Armonía viene de adjudicarse el Clausura, mientras que Comercial se llevó el Apertura.

Por su parte, en la máxima división, Huracán y Bella Vista se medirán el domingo en cancha de Villa Mitre.

Desde las 17, el Globo y el Gallego repetirán la definición del 2023 esta vez en El Fortín.

Al igual que en la B, en caso de paridad en los 90 minutos se ejecutarán penales.

El elenco del Bule viene de obtener el Clausura, mientras que los de la Loma ganaron el Apertura.