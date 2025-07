Con el “gol del año” y en un partido al “rojo vivo”, Bella Vista venció a Liniers y se quedó con el Apertura

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Ahora sí confirmo lo que mis compañeros y yo veníamos insinuando: fuimos el mejor equipo del Apertura”.

En medio de los festejos, con el rectángulo de juego inundado de gente y poniendo la mejor cara para las fotos que le pedían los hinchas, Mariano Sacomani, el capitán de Bella Vista, dejó en claro lo que también pienso yo como periodista: por convicción, por respeto a la pelota, por no querer ser más de lo que era y porque los pibes del club se convirtieron en hombres, el “Gallego” fue un eficiente merecedor del primer tramo del Oficial liguista de la A, asegurándose un lugar en la finalísima de la temporada.

Terminó último en la rueda inicial del certamen, se reinventó con los mismos nombres sin traicionar estilos ni sistemas, aprendió de los errores, se animó a volar y llegó al partido definitorio de esta tarde con una racha de 10 encuentros sin derrotas (7 triunfos y 3 empates).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y ante Liniers la extendió, pese a que no fue el “monstruo” demoledor de rivales de los últimos meses ni jugó un partido brillante, de esos que te quedan en la retina para siempre. Fue 3-1 frente a un dignísimo elenco “Chivo” y les voy a contar por qué…

El cotejo arrancó con más recaudos que amenazas. Los dos se cuidaron de no dejar librado al azar ese “detalle” que le pueda ser útil al contrincante, aunque en ese tablero de ajedrez fue el visitante el que asumió la responsabilidad de administrar el balón y de explorar terreno enemigo.

Con un 4-3-1-2, Trídico de 5 adelantado, el albinegro fue acorralando al dueño de casa, con paciencia, bombardeando el área de centros, sin importarle si iba a ser un partido de largo aliento o no, presionando en la zona de volantes y recuperando el útil más rápido que un suspiro en medio de la confusión del anfitrión.

Hasta que llegó la acción que desvirtuó el trámite, que no vi porque con la vista seguí el esférico que había sido despejado hacia campo local. Llanos empezó a rodar caído en el césped, el asistente N° 1 (Blas Torres) le comunicó al árbitro Lucas De Dios sobre una agresión de Lucas Der y la roja al 2 chivense exacerbó los ánimos.

Con uno menos, Liniers mantuvo la estirpe, hizo el gasto y nunca dejó de correr y traccionar, aún sabiendo que semejante ajetreo le iba a pasar factura.

Y así fue, a los 39 minutos, Rodrigo Gómez provocó la explosión del sector oficial con un gol que encontró tras un rebote en Llanos, que dicho sea de paso estuvo “metido” en todas.

Los de la dupla Ribes-Romero inflaron el pecho y el match se “picó” porque el referí dejó pasar varias faltas merecedoras de amonestación. La verdad, el ceremonioso arbitraje del colegiado puntaltense, interrumpiendo el juego a cada rato, dejando hablar a todo el mundo y adicionando ¡13 minutos en el complemento!, me superó. No es que no me gustó, no me conformó.

Para comentar lo que sigue, me pongo de pie: el golazo de Mariano Sacomani ya es el mejor del año, y no sé si compite por el mejor de la historia en la Liga del Sur. Arrancó desde su propio campo, amagó a abrir la redonda para la derecha, desairó a Menna, hizo un autopase cuando le salió Facundo Aguirre y, cara a cara con Valentino Torres, la colocó contra un palo. A lo Maradona pero sin la finta memorable que el Diego le hizo a Peter Shilton.

“Ese tanto lo llevo conmigo a la tumba”, indicó el “capi” en el momento que era todo alegría.

Cuando la dupla mandó a la cancha a Lucas Martínez, el dibujo táctico quedó con un 4-4-2. En ese instante, Narvay le dio un “cortito” a Llanos, roja directa y Liniers con 9.

Así y todo, el de la avenida Alem no renunció a ir a buscar el empate, se relamió las heridas y el ingreso de Bertoni lo hizo soñar despierto. “Toto” estampó el descuento a diez del final y la fiesta en las tribunas casi se viene a pique.

A esa altura, lo de Liniers era admirable frente a un adversario que se quedaba con uno menos por la roja a Pablo Mungo (golpe sin pelota a Mc Coubrey), para mi apresurada.

Sin embargo, el entusiasmo que le generó el 9 contra 10 duró poco para el huésped. Aguirre le dio un codazo a Vogel y otro que desfiló para el vestuario.

Y tras cartón, el tan festejado grito de Gabino Bellaggia para un 3-1 desnaturalizado, pero que terminó premiando al mejor.

“Al que cree, todo le es posible”, decía en un folleto que te entregaban cuando entrabas al estadio de Charcas y D’ Orbigny. Y eso fortalece hasta la fibra más íntima, porque si algo distingue a este Bella Vista es la fe de sus hombres. Nadie les regaló nada, edificaron el reinado en base a trabajo, sacrificio y ese creer en si mismo tan arraigado a esta institución. A esta altura no me quedan dudas: Bella Vista fue el mejor del primer semestre de este 2025.

La síntesis

Bella Vista (5-3-2)

Luro 6

Rosales 6

Hiess 6

P. Mungo 5

Becchio 5

Reule 6

M. SACOMANI (c) 9

Vogel 6

R. Gómez 7

MAYER 6

S. Llanos 7

DT: Ribes-Romero

Liniers (4-3-1-2)

V. Torres 5

B. Herrera (c) 5

Der 4

F. Aguirre 4

Cutrín 3

Narvay 3

Menna 5

Monti 6

Trídico 6

Seisdedos 5

Banegas 4

DT: Hernán Rosell

PT. Gol de R. Gómez (BV), a los 39m. A los 24m. fue expulsado Der (L).

ST. Goles de M. Sacomani (BV), al minuto; Bertoni (L), a los 35m. y G. Belleggia (BV), a los 55m. Fueron expulsados Narvay (L), a los 18m.; P. Mungo (BV), a los 47m. y F. Aguirre (L), a los 52m.

Cambios. 62m. L. Martínez (5) por Hiess, 74m. G. Belleggia (6) por R. Gómez y 85m. Intrevado por Mayer, en Bella Vista; 41m. Ullman (5) por Banegas, 45m. Mc Coubrey (6) por Seisdedos, 61m. Wunderlich (6) por Cutrín y 78m. Bertoni (7) por Monti y Biondo (5) por Menna, en Liniers.

Amonestados. Becchio (56m.), L. Martínez (89m.), Llanos (96m.) y Belleggia (100m.), en Bella Vista; Menna (57m.), en Liniers.

Arbitro. Lucas De Dios (4,5).

Cancha. Bella Vista (7).