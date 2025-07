Juega en Bella Vista, trabaja de niñero y dice que lo único que le sale bien es la “chocolatada”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Se sorprendió con el llamado, pero no tuvo escapatoria: “Sí, a la mañana, después de ir al gimnasio, trabajo de niñero, hasta las 13 que lo llevo al jardín”.

A los 21 años, Agustín Reule, el 3 de Bella Vista, es consciente que más allá del fútbol hay que “hacer algo” para mantenerse en el día a día y crecer económicamente, y sonríe sin sentir la más mínima vergüenza cuando sus compañeros lo “cargan” al llegar al entrenamiento después de cuidar a Simón (con él en la foto), de 6 abriles y hermano de su novia Tiziana, con quien convive en un departamento ubicado a seis cuadras del estadio albiverde de Charcas y D' Orbigny.

“Algunos me miran impresionados cuando les digo que es un laburo de medio día y remunerado, y que encima me gusta porque Simón (hijo del dirigente Maxi Carnicero) es todo amor y ternura; no me genera ni un berrinche”, sostiene, con “alma” de padre postizo, el lateralista bahiense criado en el barrio Villa Amaducci y con el corazón “Gallego” desde la Escuelita.

“Los chicos del plantel conocen al `gordito´ porque entra conmigo a la cancha y es uno de los mascoteros del equipo”, dio a conocer el zurdo que debutó en la Primera de la Loma en 2021 y viene de conseguir el gol del empate (1-1) frente a Huracán en el último minuto del juego semifinal del Apertura liguista.

En la tanda de penales pateó y convirtió el tercer disparo, para el triunfo de los suyos 5-4 ante un “Globito” que dio batalla y no se pinchó nunca.

“No sé si somos el mejor elenco del torneo, pero sí crecimos en el rendimiento y nunca negociamos la actitud”, deslizó Agustín, quien adelantó que contra Liniers será un “duelo durísimo entre dos equipos parejos y con buenas individualidades”.

--Saludos a Simón.

--Ja, ja, serán dados.

--Cambia el menú, me comentaron que no salís de las milanesas con puré o con fideos.

--(Más risas). En la cocina no soy muy bueno, me destaco en la chocolatada, pero no con el cacao en polvo, con la barra de chocolate derretida en leche. En eso soy crack.