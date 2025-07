Le costó, pero tomó la decisión: “Me fui de Sporting porque no me sentía cómodo”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Sin entrar en mayores detalles y aclarando que fue una decisión personal que ya venía analizando, Gonzalo Achares se desvinculó de Sporting y automáticamente regresa a su club de origen, Bella Vista, que lo había cedido a préstamo al rojinegro de Punta Alta.

El zurdo admitió que con el cuerpo técnico (liderado por Silvio Mardones) y con la dirigencia estaba todo bien, aunque “algunas cuestiones” lo desanimaron y lo único que le adelantó a La Nueva. fue “No me sentía cómodo, yo estaba mal, y decidí no ir más, aunque no fue fácil ehhh...”

Gonza disputó 11 cotejos (no marcó goles) en el Apertura de la A liguista y lleva dos semanas sin entrenar. “En el último partido, frente a Bella Vista en la Loma, me fracturé un dedo del pie izquierdo y apenas puedo caminar”, reconoció.

“¿Ofertas? Algunos llamados de equipos de la zona, pero antes de tomar cualquier rumbo, primero debo hablar con la dirigencia de Bella Vista”, declaró el volante que está plenamente identificado con los colores del “Gallego”.