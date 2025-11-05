Bahía Blanca | Miércoles, 05 de noviembre

Cómo es la nueva versión de “Hips Don't Lie” de Shakira que causa furor en todos lados

La colombiana reversionó su clásico hit junto a Ed Sheeran y Beéle, en el marco del aniversario de “Pies Descalzos” y “Fijación Oral” (Vol. 1 y 2).
 

La estrella internacional, Shakira, continúa manteniéndose en lo más alto de los charts con su último lanzamiento: una colaboración con Spotify por el festejo del aniversario número 30 de “Pies Descalzos”, y los 20 años de “Fijación Oral” (Vol. 1 y 2). 

Con Ed Sheeran en los acústicos y el picante agregado por Beéle, la colombiana reversionó “Hips Don't Lie”, su clásico hit que la mandó al estrellato mundial e hizo que su nombre sonará en todos lados. 

La canción sacó a relucir lo mejor de la melodía que hizo bailar a múltiples generaciones de personas, con un toque distintivo que la hace resaltar del resto. 

En declaraciones a la revista estadounidense Variety, Shakira expresó su entusiasmo por colaborar con el músico británico: “Ed y yo llevamos años hablando e intercambiando ideas, literalmente, y hemos trabajado en varias, pero nunca nos ha venido bien el momento”. 

“Me encanta lo que hace con solo una guitarra y lo único que es, junto con sus arreglos vocales. Sabía que aportaría algo nuevo a ‘Hips’”, compartió. 

A su vez, dio una emotiva explicación sobre su decisión de sumar al artista colombiano a su hit mundial: “Beéle es de mi pueblo, y parte de la nueva generación, y siendo esta canción la que puso a Barranquilla en el mapa en EE. UU., pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá”. 

La nueva versión de "Hips Don't Lie" se encuentra disponible en la plataforma verde, junto a otras reediciones especiales de temas como "Pies Descalzos", "Antología" y "Día de Enero". (NA)

