Cómo es la nueva versión de “Hips Don't Lie” de Shakira que causa furor en todos lados

La estrella internacional, Shakira, continúa manteniéndose en lo más alto de los charts con su último lanzamiento: una colaboración con Spotify por el festejo del aniversario número 30 de “Pies Descalzos”, y los 20 años de “Fijación Oral” (Vol. 1 y 2).

Con Ed Sheeran en los acústicos y el picante agregado por Beéle, la colombiana reversionó “Hips Don't Lie”, su clásico hit que la mandó al estrellato mundial e hizo que su nombre sonará en todos lados.

La canción sacó a relucir lo mejor de la melodía que hizo bailar a múltiples generaciones de personas, con un toque distintivo que la hace resaltar del resto.

En declaraciones a la revista estadounidense Variety, Shakira expresó su entusiasmo por colaborar con el músico británico: “Ed y yo llevamos años hablando e intercambiando ideas, literalmente, y hemos trabajado en varias, pero nunca nos ha venido bien el momento”.

“Me encanta lo que hace con solo una guitarra y lo único que es, junto con sus arreglos vocales. Sabía que aportaría algo nuevo a ‘Hips’”, compartió.

A su vez, dio una emotiva explicación sobre su decisión de sumar al artista colombiano a su hit mundial: “Beéle es de mi pueblo, y parte de la nueva generación, y siendo esta canción la que puso a Barranquilla en el mapa en EE. UU., pensé que sería hermoso incorporar a otro artista de allá”.

La nueva versión de "Hips Don't Lie" se encuentra disponible en la plataforma verde, junto a otras reediciones especiales de temas como "Pies Descalzos", "Antología" y "Día de Enero". (NA)