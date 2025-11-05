Hubo enfrentamiento entre bahienses en la Norte, mientras Villa Mitre espera en la Sur

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Tres partidos se disputaron anoche por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, la cual integra Villa Mitre, cuyo debut será el próximo domingo, de local, frente a Deportivo Norte de Armstrong.

En Mar del Plata, Quilmes debutó ganando como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por 83 a 71.

En los marplatenses, Darry Moore convirtió 24 puntos y Joaquín Ríos (4-7 en triples), mientras que en el Lobo, Joan Gutiérrez terminó con 18 puntos y 13 rebotes.

Pergamino Básquet, en tanto, derrotó a Centenario de Venado Tuerto, por 96 a 88, con 27 puntos de Juan Martín Bello (6-12 en triples) y 24 de Nicolás Rodríguez (7-11 en dobles y 7-7 en libres).

Los de acá

En la Norte, debutaron anoche con la camiseta de Estudiantes de Tucumán los bahienses Javier Bollo y Fernando Alfonso, dos ex Villa Mitre.

Los tucumanos se impusieron a Jujuy Básquet, por 73 a 70, donde jugó otro de nuestra ciudad: Juan Cruz Marini.

Bollo terminó con 12 puntos (5-9 en dobles 2-4 en libres) y 12 rebotes, en 28m38, en tanto que Alfonso jugó 19m29, sumando 7 puntos (1-3 en triples y 2-2 en dobles) y 3 recuperos.

Marini, por su parte, estuvo en cancha 26m01, metió 5 puntos y tomó 5 rebotes.

Más minutos

También por la Conferencia Norte, el bahiense Emilio Boyé jugó 14m45 y anotó 5 puntos (1-2 en triples y 1-1 en dobles) en la victoria de San Isidro ante Huracán Las Heras, por 104 a 93.