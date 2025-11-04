Bahía Blanca | Martes, 04 de noviembre

16.3°

Bahía Blanca | Martes, 04 de noviembre

16.3°

Bahía Blanca | Martes, 04 de noviembre

16.3°
Fútbol.

Champions: goles de Julián Alvarez y Alexis Mac Allister para Atlético Madrid y Liverpool, respectivamente

El delantero abrió la cuenta a los 39 minutos para el Colchonero en el éxito ante Unión ST. Gilloise y "Maca", de cabeza, rompió el cero en Liverpool-Real Madrid. Bayern Munich vence como visitante al campeón PSG 2 a 0.

Con un gol del argentino Julián Alvarez, Atlético Madrid supera 1 a 0 a Unión ST. Gilloise de Bélgica en el complemento, en otra fecha de la Champions League.

El atacante de la Selección rompió el cero a los 39 minutos.

 

Por su parte, Liverpool --con un gol de cabeza de Alexis Mac Allister-- derrota 1 a 0 a Real Madrid.

"Maca" rompió la paridad a los 61 minutos.

 

El argentino Franco Mastantuono --lesionado-- no estuvo ni en el banco de suplentes en el Merengue.

Además, Bayern Munich derrota como visitante al campeón defensor PSG 2 a 0, con goles del colombiano Luis Díaz, luego expulsado.

En tanto, Tottenham --con Cristian Romero-- golea a FC Coppenhage 4 a 0, con goles de Johnson, Odobert, Van de Ven y Palinha.

Otros parciales:  Juventus 1 (Vlahovic), Sporting Lisboa 1 (Araújo); Olimpiakos 1 (Martins), PSV 0 y Bodo Glimt 0, Mónaco 1 (Balogun).

Finales: Nápoli 0, Eintracht 0 y Slavia Praga 0, Arsenal 3 (Saka --p-- y Merino --2--).

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Seguridad.
La ciudad.
Aplausos.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE