Champions: goles de Julián Alvarez y Alexis Mac Allister para Atlético Madrid y Liverpool, respectivamente
El delantero abrió la cuenta a los 39 minutos para el Colchonero en el éxito ante Unión ST. Gilloise y "Maca", de cabeza, rompió el cero en Liverpool-Real Madrid. Bayern Munich vence como visitante al campeón PSG 2 a 0.
Con un gol del argentino Julián Alvarez, Atlético Madrid supera 1 a 0 a Unión ST. Gilloise de Bélgica en el complemento, en otra fecha de la Champions League.
El atacante de la Selección rompió el cero a los 39 minutos.
Por su parte, Liverpool --con un gol de cabeza de Alexis Mac Allister-- derrota 1 a 0 a Real Madrid.
"Maca" rompió la paridad a los 61 minutos.
El argentino Franco Mastantuono --lesionado-- no estuvo ni en el banco de suplentes en el Merengue.
Además, Bayern Munich derrota como visitante al campeón defensor PSG 2 a 0, con goles del colombiano Luis Díaz, luego expulsado.
En tanto, Tottenham --con Cristian Romero-- golea a FC Coppenhage 4 a 0, con goles de Johnson, Odobert, Van de Ven y Palinha.
Otros parciales: Juventus 1 (Vlahovic), Sporting Lisboa 1 (Araújo); Olimpiakos 1 (Martins), PSV 0 y Bodo Glimt 0, Mónaco 1 (Balogun).
Finales: Nápoli 0, Eintracht 0 y Slavia Praga 0, Arsenal 3 (Saka --p-- y Merino --2--).