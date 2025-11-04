Entradera en el barrio Noroeste: "Me gatillaron dos veces en la cabeza"

Como una verdadera pesadilla calificó Juan Enrique Baigorri (56) la violenta entradera que anoche sufrieron él, su mujer y su hijo en su casa del barrio Noroeste, frente a la metalúrgica Montepietra, que la familia administra.

"Fue un malísimo momento, estábamos haciendo una vida normal, mi hijo en la casa; yo llegué 8.20 (de la noche) y mi señora llegó a las 8.30, en ese interín sale mi hijo, cruza a buscar una herramienta de la oficina de enfrente y ahí estuvimos en riesgo los tres. Por las cámaras, después, pudimos ver un auto estacionado a 40 metros. Cuando mi señora levanta la cortina para entrar el auto, caminan rápido y se meten antes de que baje el portón", relató Baigorri a LU2.

El delito fue cometido por al menos 4 delincuentes --dos de ellos exhibieron armas de fuego-- y se produjo en la vivienda de Holdich 1.611, casi esquina Catamarca.

"Yo estaba viendo tele y mi hijo, la computadora. De repente, se abre la puerta y empezaron todos los gritos, no nos dieron tiempo a nada. Aparece uno con una pistola, a continuación otro que traía a mi señora a la rastra y el tercero que agarró a mi hijo (de 19 años) con una pistola también y lo tiró al piso y le golpeó el codo. Tiene que ir al traumatólogo porque no sé si no tiene fisurado el codo", amplió.

Los asaltantes pedían "puntualmente dólares", pero la familia no tenía sumas importantes en la casa.

"No tenía qué darles"

"Mi pensamiento fue que iba a ser para largo, porque había poca plata, no había dinero que a ellos los conformara. Hoy en día todo se hace por banco, podés tener dos pesos para gastos diarios. Pensaba en todo eso, no tenía qué darles", explicó el hombre que está casado con Marcela Montepietra (56).

En definitiva se llevaron no más de 200.000 pesos, un botín seguramente exiguo para lo que tenían planificado.

"Alguien que pasaba por la vereda vio o escuchó algo, capaz que confundieron los gritos de mi señora y pensaron que era una pelea de pareja o algo y esta persona llamó a la Policía. Por las cámaras después vimos que el (ladrón) que estaba en el auto avisa a uno de los de adentro, que sale y ve a una chica como para quitarle el teléfono, pero la chica se fue. Con tantos ruidos, se movieron los vecinos y zafamos", sostuvo Baigorri.

El hombre aclaró que nunca se resistieron. "Aparecen tres tipos en tu living, uno trae a la rastra a tu mujer, no podés hacer nada, te quedás quieto". Igualmente, los golpearon.

"Nos ataron con cargadores de teléfonos nuestros y cables de computadoras y nos pedían dólares. Les dije que no me ataran los pies, que le daba lo poco que teníamos en la casa, uno me pegó un culatazo y me gatilló en la cabeza dos veces, no sé si el arma tendría balas, porque no se justificaba, supongo que era para asustarme", amplió el vecino.

La escena era preocupante hasta que se precipitó la fuga.

"Empezaron a los culatazos, a sangrar, mi hijo con el codo roto y mi señora llorando en el piso. Mi señora les dijo dónde podían encontrar algo de plata. No estamos preparados para esto, que te arrebaten así, que te gatillen", dijo.

La Policía trabaja en la pista de un vehículo, que se habría retirado del lugar con los delincuentes como en dirección a la ruta 3 sur.