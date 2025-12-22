Pennacchiotti y el torneo local que se volvió prioridad: "Esto no pasa en ningún lado de Argentina"

Franco Penacchiotti fue el encargado de liderar la vuelta olímpica durante los festejos en el José Martínez. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Mientras alternaba sus planteles entre el torneo local y la Liga Argentina, Villa Mitre dejó bien en claro cuál era su prioridad en este momento del año, con el certamen de la ABB en etapa de definiciones y la competencia nacional recién comenzando.

El tricampeonato conseguido por el tricolor anoche ante Olimpo es, ni más ni menos, que el objetivo cumplido.

"Traté de ir partido a partido sabiendo que el premio era este. Suena como un peso el hecho de no poder estar full time en la competencia principal para nosotros que es la Liga Argentina, pero esto no pasa en ningún lado de Argentina, por eso es difícil analizarlo. Por ahí la decisión de que juguemos suena raro, pero en ningún lado pasa esto. Buscábamos generar esto, que genere confianza en el grupo, que los chicos tomen decisiones en un contexto distinto y esto no tengo dudas de que nos va a levantar como equipo", reconoció Franco Pennacchiotti, una de las grandes figuras en ambos certámenes y quien anoche fue el goleador del equipo con 24 puntos.

Para terminar celebrando con su gente en el José Martínez, la Villa debió vencer en la Súper final a su clásico rival y lo terminó imponiéndose en el segundo juego disputado en el Osvaldo Casanova.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Fue una serie dificilísima, sabíamos que iba a ser así. Ellos lo tuvieron a (Fausto) Ruesga, básicamente. Por momentos era impredecible saber para dónde iba a salir. Pero más allá del primer partido, estoy muy contento que este partido, que era el más difícil, con la gente en contra, los más chicos fueron los que hicieron la diferencia", reconoció Penna.

En ese sentido, fue la segunda batería del equipo la que ayer logró quebrar el juego, con un quinteto lleno de jóvenes (Blanco, Jasen, Iglesias, Alem y Lorca) que ya reúne mucha experiencia.

"Eso es lo que buscamos, construir algo en el cual como equipo seamos una amenaza en 9 o 10 jugadores. Y eso se consigue con experiencia y esos momentos son los que queríamos para que ellos tomen esas decisiones y lo puedan a demostrar", admitió Pennacchiotti.

-En un momento, ya con el partido liquidado, te vi mirando el piso pensativo y después de algunos segundos empezaste a aplaudir, ¿te acordás en qué pensabas?

-Básicamente en lo contento que estaba, porque uno se acostumbra a jugar estas cosas y no hay que darlo por sentado. Estaba contento, sabiendo que estaba toda la ciudad mirándonos, los rivales... y jugar como jugamos los dos equipos me puso muy contento. De hecho, se lo dije a Ruesga en un momento. El loco la estaba rompiendo, no sabíamos cómo pararlo y le dije que estaba bueno jugar así, con un tipo con talento, en ese contexto... estaba disfrutándolo, como cayendo.

-¿Cuánto cambiaba que sea Olimpo el rival?

-Todo, absolutamente todo, por lo que genera principalmente en nuestra gente y en las expectativas generales, de eso no hay dudas. Porque esto no se mira acá solamente, es el clásico. Lo bueno es que se jugó como una final de clásico y lo ganamos.

-Más allá de que tienen un gran equipo, muchos los daban como candidatos porque "tenían a Pennacchiotti y a Harina", ¿cómo es para vos jugar con eso?

-Es parte de eso, por momentos pude desnivelar y en otros no. La realidad es que nosotros ya sabemos lo que podemos dar, lo que tenemos que construir es el resto. Entre todos. Y sino lo hacemos entre todos, no va a tener buenos resultados.

-Metieron al club en el selecto grupo de los que tiene un tricampeonato, están marcando una época, ¿lo entienden así?

-Esto viene de hace casi 20 años, esto es una forma de coronarlo. Lo lindo que esto se vive como una familia y me encanta que los más jovenes lo están viviendo así, de eso se trata.